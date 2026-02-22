Zum Hauptinhalt springen

Formel 1

Angriff auf NFL und NBA: Die Formel 1 erklärt den US-Coup mit Apple

Stefano Domenicali bläst zur Attacke auf NFL und NBA - Die Formel 1 wechselt ab 2026 exklusiv zu Apple TV - Ein mutiger Schritt für den US-Markt

André Wiegold Lydia Mee
Veröffentlicht:
Angriff auf NFL und NBA: Die Formel 1 erklärt den US-Coup mit Apple

Stefano Domenicali will in den USA Fuß fassen

Foto: circuitpics.de circuitpics.de

Die Formel 1 bläst in den USA zur nächsten großen Attacke. Mit dem offiziellen Start der Partnerschaft zwischen der Königsklasse und Apple TV untermauert Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali seine ehrgeizige Vision: Er will den Sport tief in der US-amerikanischen Kultur verankern - auf Augenhöhe mit Giganten wie der NFL oder der NBA.

Ab der Saison 2026 wird Apple TV der exklusive Übertragungspartner der Formel 1 in den Vereinigten Staaten und löst damit den langjährigen Sender ESPN ab. Bei einem Pressetermin in Los Angeles stimmte Domenicali die Fans gemeinsam mit Eddy Cue, Apples Senior Vice President of Services, auf diese neue Ära ein.

"Mehr als nur ein Traum"

Domenicali sieht in der Zusammenarbeit mit dem Tech-Riesen den entscheidenden Hebel, um die US-Fans noch direkter zu erreichen. "Das ist eine großartige Chance, die wir mit Leidenschaft und Entschlossenheit angehen werden, denn wir sind hartnäckig", gab sich der Italiener via F1.com kämpferisch.

Für den F1-Boss ist das Ziel klar definiert: Die Formel 1 soll kein Nischenprodukt für Frühaufsteher bleiben, sondern zum festen Bestandteil des sportlichen Alltags in Übersee werden.

"Ich habe zu Eddy immer gesagt: Wir haben einen Traum, der mehr ist als nur ein Traum - es ist eine Verpflichtung gegenüber unseren Fans, den Sport so weiterzuentwickeln, dass die Formel 1 ein Teil der Kultur hier in den Vereinigten Staaten wird", so Domenicali.

Dabei zeigt er großen Respekt vor der gewachsenen Sportlandschaft in den USA, setzt die Messlatte aber bewusst hoch an: "Unser Traum wäre es, dass man eines Tages nicht nur aufwacht, um den Super Bowl, die NBA oder die MLS zu verfolgen, sondern eben auch die Formel 1. Genau das werden wir gemeinsam angehen."

Der "Apple-Effekt": Vom Kinofilm zum Broadcaster

Die exklusive Partnerschaft ist der nächste logische Schritt einer immer engeren Verzahnung. Bereits mit dem F1-Spielfilm, einer Produktion der Apple Original Films, wurde der Grundstein gelegt.

Unter der Regie von Joseph Kosinski und produziert von Legende Jerry Bruckheimer, brachte der Film Hollywood-Größen wie Brad Pitt, Javier Bardem und Damson Idris in das Paddock der Königsklasse. Dass siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton nicht nur vor der Kamera stand, sondern auch als ausführender Produzent fungierte, unterstrich die Authentizität des Projekts.

Seit dem Release im Juni 2025 hat der Film das Interesse am Sport massiv befeuert - nun soll Apple TV diesen Schwung nutzen, um die Berichterstattung ab 2026 auf ein neues Level zu heben.

