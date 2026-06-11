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Anlässlich der Fußball-WM: Racing Bulls mit Sonderdesign "VCARB FC"

Die Racing Bulls sind in Barcelona im Fußball-Fieber und haben sich für das Wochenende eine passende Sonderlackierung besorgt

Norman Fischer
Veröffentlicht:
Anlässlich der Fußball-WM: Racing Bulls mit Sonderdesign "VCARB FC"

Sonderdesign des Racing Bulls VCARB 03 in Barcelona 2026

Foto: Red Bull Content Pool

Mit dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika beginnt heute Abend um 21 Uhr MESZ die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, den USA und Mexiko. Natürlich ist auch die Formel-1-Welt im Fußballfieber und hat neben den eigenen Tätigkeiten vor allem ein Thema, um das es sich im Fahrerlager drehen wird.

Die Racing Bulls sind da keine Ausnahme. Das Schwesterteam von Red Bull bringt anlässlich der WM eine Sonderlackierung mit an die Strecke, mit der man auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya an diesem Wochenende antreten wird.

Die Lackierung des VCARB 03 ist von der visuellen Sprache der Fußballkultur inspiriert, während die dazugehörige Teamwear-Kollektion den Geist von Retro- und modernen Fußballtrikots aufgreift. Ein eigens entworfenes "VCARB FC"-Wappen vereint die Zielflagge mit drei Sternen - eine Hommage an die drei Gastgeberländer des Turniers, die gleichzeitig für das dritte Jahr von VCARB in der F1 stehen.

Klare Geometrie, kantige Formen und starke Kontraste schaffen eine eigene Ästhetik, die am Renntag, am Spieltag und als Teil der alltäglichen Streetwear gleichermaßen überzeugen soll.

Das kreative Konzept ist laut dem Team vom Amateurfußball inspiriert - dem Lebenselixier des Sports - und fängt die Authentizität, Kreativität und Gemeinschaft ein, die den Fußball weltweit antreiben.

"Die Formel 1 und der Fußball sind zwei globale Sportarten mit unglaublich leidenschaftlichen Fan-Gemeinschaften, die durch ein gemeinsames Gefühl von Identität, Kreativität und Kultur vereint sind", sagt Geschäftsführer Peter Bayer.

"Mit VCARB FC feiern wir diese Überschneidung und bringen die Energie beider Welten zusammen. Wir sind außerdem stolz darauf, aufstrebenden Talenten die Möglichkeit zu geben, Kampagnen wie diese mitzugestalten, und so frische Perspektiven einzubringen, die die Grenzen in der Welt der F1 immer wieder neu verschieben."

Was Bayer damit meint: Die Kampagne untermauert das Engagement des Teams, aufstrebende kreative Talente zu unterstützen, indem drei Kreative aus der hauseigenen "Creator Platform" einbezogen werden: Modedesignerin Hattie Crowther, Grafikdesignerin Florence Burns und Fotograf Ezra Alexander.

Crowther entwarf einen VCARB-FC-Schal in limitierter Auflage, der mit gestreckter Typografie, sich wiederholenden Linien und fragmentierten Streckenmarkierungen spielt. Burns entwickelte die Key Visuals für VCARB FC, einschließlich Markenstempeln und physischen Designelementen für die Teambox. Und Alexander fing derweil die Behind-the-Scenes-Inhalte des Shootings ein.

Alle drei werden das Team in Barcelona begleiten, um VCARB FC durch ihre eigene kreative Brille zu erleben.

Die Sonderlackierung wird zum ersten Mal auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya zu sehen sein, wobei sich das markante Design auch auf die Rennanzüge der Fahrer und die Teamkleidung überträgt.

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