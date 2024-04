Anschuldigungen gegen Sulayem: FIA-Clubs befürworten rechtliche Schritte

Die Mitgliedsclubs des Automobil-Weltverbandes (FIA) haben dem Dachverband empfohlen, rechtliche Schritte gegen diejenigen einzuleiten, die ihrer Meinung nach die Organisation und ihren Präsidenten Mohammed bin Sulayem verleumdet haben. Nachdem Sulayem in einem Ermittlungsverfahren wegen angeblicher Einflussnahme in zwei Formel-1-Rennen im vergangenen Jahr freigesprochen wurde, haben sich einige Mitgliedsvereine in einem offenen Brief hinter ihn gestellt.

Es gibt einen Brief, der von mehr als 30 Vertretern von FIA-Mitgliedsvereinen und -Sportverbänden aus Nord- und Südamerika unterschrieben wurde. So soll offensichtlich jedes Gerücht über ein internes Vorgehen gegen Sulayem kurzfristig aus der Welt schaffen und ihn nachdrücklich unterstützen.

Außerdem gibt es eine klare Botschaft, dass sie über die jüngsten Anschuldigungen gegen Sulayem unglücklich sind. Gegen ihn wurde ermittelt, nachdem ein Whistleblower behauptet hatte, er habe sich in eine Entscheidung der Stewards beim Großen Preis von Saudi-Arabien 2023 eingemischt. Außerdem soll er auch bei der Unterzeichnung des Sicherheitszertifikats für den ersten Großen Preis von Las Vegas über das Ziel hinausgeschossen sein.

Offener Brief veröffentlicht

In dem Brief, der auf der FIA-Webseite veröffentlicht wurde, erklären die Clubs, dass sie "der FIA empfehlen, rechtliche Schritte gegen diejenigen einzuleiten, die die FIA und ihre Führung ohne Grund verleumden". Dies geschah, weil die Clubs der Meinung sind, dass verschiedene Berichte über die Situation um Sulayem absichtlich darauf abzielten, der FIA zu schaden.

Die Clubs erklären: "Die von einigen Mitgliedern der Print- und Digitalmedien verbreiteten Anschuldigungen über unangemessenes Verhalten und unethische Praktiken dienten einzig und allein dem Zweck, der FIA und ihrer Führung, insbesondere dem Präsidenten, Schaden zuzufügen."

Die Vereine schließen sich auch den Erkenntnissen der FIA an, die Sulayem nach einer 30-tägigen Untersuchung durch den FIA-Compliance-Beauftragten und den sechsköpfigen Ethikausschuss, die auch die Befragung von elf Zeugen umfasste, vom Vorwurf des Fehlverhaltens freisprach.

Volle Unterstützung für den Präsidenten

In dem Schreiben heißt es: "Der Beschluss der Ethikkommission bestätigt, dass der Präsident der FIA, Herr Mohammed bin Sulayem, ehrenhaft, transparent und unabhängig gehandelt hat." Außerdem heißt es, "dass die Wahl des FIA-Präsidenten in den FIA-Statuten verankert ist und in der alleinigen Zuständigkeit der stimmberechtigten Mitglieder liegt und nicht von Personen von außerhalb der Organisation beeinflusst wird, die aus Eigeninteresse versuchen, sich einzumischen".

Der Brief wurde von 34 Mitgliedsvereinen und Sportverbänden Amerikas unterzeichnet, darunter Vertreter aus Kolumbien, Kanada, Ecuador, Costa Rica, Peru, Panama, Guatemala, Uruguay, Mexiko, Venezuela, Brasilien, Nicaragua, Puerto Rico, Kuba, der Dominikanischen Republik, Chile, Belize, Paraguay, Honduras, Argentinien, Chile, El Salvador, Bolivien, den Kaimaninseln, den Bahamas, Haiti, Jamaika, Guyana, Trinidad und Tobago und Antigua

Interessanterweise enthält die Liste auch die Unterschrift von Fabiana Ecclestone, der Vizepräsidentin für Sport in Südamerika und Ehefrau des ehemaligen Formel-1-Chefs Bernie Ecclestone. Sie gilt als mögliche künftige Präsidentschaftskandidatin, möglicherweise schon bei der nächsten Wahl im Jahr 2025, je nachdem, ob Sulayem sich um ein Mandat für eine zweite Amtszeit bewirbt oder nicht.

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.