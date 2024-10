Antonelli: Durchbruch beim F1-Test in Spa hat Mercedes überzeugt

Andrea Kimi Antonelli nennt seinen Formel-1-Test in Spa vor der Sommerpause als entscheidenden Moment, der Mercedes davon überzeugte, ihm für 2025 ein Cockpit zu geben. Dort habe er seine größte Schwäche bei den vorangegangenen Tests ausmerzen und sich so für den Zuschlag empfehlen können.

"Während der Testfahrten beeindruckte [Mercedes] besonders, wie schnell ich an die Grenze kam und die Zielrundenzeiten von Mercedes erreichte", erzählte Antonelli jüngst beim "Il Festival dello Sport", das von La Gazzetta dello Sport organisiert wurde.

"Allerdings muss ich sagen, dass mein größtes Problem das Renntempo war", räumt der Italiener ein. "Aber an den letzten beiden Testtagen in Spa habe ich mein Renntempo erheblich verbessert, was Mercedes dazu brachte, mich zu verpflichten."

"Bis zu diesem Moment hatten sie die Idee, mich 2025 ins Mercedes-Cockpit zu setzen, aber sie wollten sehen, ob ich diese Schwächen verbessern könnte. Beim Test in Spa machte ich einen großen Schritt nach vorne, und das hat sie überzeugt."

Antonelli wurde schon länger als potenzieller Nachfolger von Lewis Hamilton bei Mercedes gehandelt. Frühe Tests in älteren Formel-1-Autos ließen wenig Zweifel an seiner puren Geschwindigkeit und der Fähigkeit, schnelle Rundenzeiten zu liefern. Doch es mangelte ihm zunächst an Konstanz über die Renndistanz.

Fortschritt in Spa brachte die Entscheidung

Mit dem besagten Fortschritt in Spa konnte er aber auch das unter Beweis stellen. "Dort habe ich einen Schritt nach vorne gemacht, was das Gefühl für die Reifen und den Reifenabbau sowie eine konstante Pace angeht, was im Rennen von entscheidender Bedeutung ist", erklärt der angehende Formel-1-Pilot.

Kurz vor der Sommerpause erhielt er schließlich einen Anruf von Teamchef Toto Wolff, seinem Ingenieur und weiteren Vertretern von Mercedes. "Sie teilten mir mit, dass ich einer ihrer Fahrer für 2025 sein würde. Das war ein besonderer Moment."

Trotzdem dämpft Mercedes die Erwartungen an Antonelli, insbesondere nach einem schwierigen Start ins Freie Training von Monza, das nach nur zehn Minuten mit einem Unfall endete. Doch Antonelli ist ehrgeizig und setzt sich als Rookie hohe Ziele.

Der junge Italiener erklärt selbstbewusst: "Ich fühle mich bereit für die Formel 1. In puncto Geschwindigkeit mache ich mir keine Sorgen. Die größte Herausforderung wird sein, das Wochenende bestmöglich zu managen und alle Abläufe zu lernen. Es wird viel zu lernen geben, aber ich fühle mich bereit."

"Einige Rennen zu gewinnen, wäre ein Traum. Es wird nicht leicht, weil alle Teams wettbewerbsfähige Autos haben werden, aber das ist das Ziel. Auch ein paar Podestplätze wären gut, aber Hauptziel ist es, einige Siege nach Hause zu bringen."

Vorbereitung mit Lenkrad und Simulator zu Hause

Um sich auf die Herausforderungen eines Formel-1-Wochenendes vorzubereiten, greift Antonelli auf einen Mix aus intensivem Training und einem Heim-Simulator zurück.

Er weiß: "Es wird wichtig sein, zu lernen, sich nicht ablenken zu lassen, nicht die Konzentration zu verlieren, wenn jemand aus der Box zu dir spricht, denn sie tun es, um dir nützliche Informationen zu geben. Bei den Tests wird immer mehr mit mir geredet, denn in der Formel 1 ist es wichtig, die Abläufe zu lernen."

"Wenn man also zu einer Änderung aufgefordert wird, muss man wissen, welche Taste man am Lenkrad drücken muss und was sie bewirkt. Das sind alles Dinge, die ich lerne und an die ich mich gewöhne. Ich mache die Tests also nicht nur, um mich als Fahrer zu verbessern, sondern auch, um mich an die Abläufe zu gewöhnen."

Mercedes wird Antonelli zu diesem Zweck auch ein echtes Formel-1-Lenkrad samt kleinem Simulator für zu Hause zur Verfügung stellen. "Damit ich die Rennstarts üben kann", verrät der junge Italiener. "Das Lenkrad ist ein Formel-1-Lenkrad."

"Es wird mir helfen, mir die Knöpfe einzuprägen, denn bei hohen Geschwindigkeiten hat man keine Zeit, auf das Lenkrad zu schauen, man muss es auswendig können. Sie werden mir diesen Simulator also nicht nur schicken, damit ich lerne, wie man die Starts macht, sondern auch, um mir die Knöpfe einzuprägen."