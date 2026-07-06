Antonelli glaubt trotz Silverstone-Fiasko weiter an den WM-Titel

Kimi Antonelli blickt trotz der kürzlichen Rückschläge optimistisch auf den weiteren Verlauf des Formel-1-Titelkampfs. Der junge Mercedes-Fahrer büßte in den vergangenen drei Rennwochenenden einen Großteil seines Vorsprungs in der Fahrerwertung ein, sieht die Entwicklung seiner Leistungen jedoch weiterhin positiv.

Vor dem nächsten Rennwochenende in Spa beträgt Antonellis Vorsprung auf seinen Teamkollegen George Russell noch 25 Punkte. Ferrari-Pilot Lewis Hamilton liegt 32 Zähler hinter dem Italiener und belegt damit Rang drei der Fahrerwertung.

Während Antonelli in der Europa-Phase der vergangenen Saison häufig Schwierigkeiten hatte, mit der Spitze mitzuhalten, präsentiert er sich in diesem Jahr deutlich stärker. Sowohl in Barcelona als auch in Silverstone gehörte der Mercedes-Pilot zu den schnellsten Fahrern im Feld. Dennoch blieb er in beiden Rennen weit hinter seinen eigentlichen Möglichkeiten.

Beim Grand Prix von Barcelona schied Antonelli auf Rang zwei liegend wegen eines Defekts an der Antriebseinheit aus. In Silverstone wurde sein Rennen zunächst durch eine beschädigte Radabdeckung beeinträchtigt. Später erhielt er außerdem eine Fünf-Sekunden-Zeitstrafe wegen mehrfachen Ignorierens der Tracklimits, wodurch er letztlich als 15. ohne Punkte ins Ziel kam.

Mehr als nur eine beschädigte Radabdeckung?

"Ich weiß nicht, wie viel Abtrieb ich verloren habe, aber das Auto wollte einfach nicht mehr einlenken", erklärt Antonelli nach dem Rennen. "In einigen Kurven war das Rad sogar in der Luft, also muss etwas Grundlegendes kaputt gewesen sein."

Nach dem Rennen äußert der Mercedes-Fahrer außerdem die Vermutung, dass die beschädigte Radabdeckung womöglich nicht die einzige Ursache für die massiven Probleme gewesen sei:

"Ich weiß jetzt, dass die Radabdeckung gebrochen ist, aber wir wissen nicht, ob noch etwas anderes beschädigt wurde, denn der Leistungsverlust fühlte sich nach mehr an als nur einer kaputten Radabdeckung", sagt Antonelli. "Natürlich wird das Team jetzt mehr Zeit haben, alles zu analysieren, aber es ist schade, denn wir hatten heute die Chance auf den Sieg. Ich denke, wir hätten um den Sieg kämpfen können."

Trotz der zahlreichen Rückschläge versuchte Antonelli bis zum Schluss, zumindest noch einen WM-Punkt zu holen. "Ich habe gezeigt, dass ich die Einstellung habe, jedes Mal mein Bestes zu geben, wenn ich auf die Strecke fahre. Ich versuche immer, alles zu geben, selbst heute, obwohl bereits so vieles gegen uns lief", sagt er.

"Ich habe gesehen, dass noch die Möglichkeit bestand, einen Punkt zu holen, und ich habe alles versucht, um das zu schaffen. Das wäre mir auch gelungen, aber dann kam das Safety-Car und ich hatte nicht einmal mehr die Gelegenheit, es zu versuchen", so Antonelli weiter.

Pace macht Antonelli weiterhin Mut

Trotz der verlorenen Punkte sieht Antonelli keinen Grund zur Sorge. Aus seiner Sicht spricht die gezeigte Geschwindigkeit dafür, dass Mercedes und er selbst weiterhin auf dem richtigen Weg sind. Bereits in Barcelona war ein zweiter Platz in Reichweite. In Österreich bezeichnete Teamchef Toto Wolff den Italiener als den Fahrer mit der stärksten Rennpace und auch in Silverstone schien ein Sieg möglich.

"Wir haben viele Punkte verloren, aber das Momentum ist weiterhin da, weil wir an diesem Wochenende unsere Geschwindigkeit gezeigt haben", betont Antonelli optimistisch. "Wir haben gezeigt, welches Potenzial vorhanden ist, wenn ich mich wohlfühle und wenn wir als Team mit dem Auto in einer guten Verfassung sind. Dann haben wir gezeigt, wozu wir fähig sind."

Der Mercedes-Pilot geht deshalb zuversichtlich in die Analyse der Probleme von Silverstone. Diese soll die Grundlage dafür schaffen, beim nächsten Grand Prix in Spa-Francorchamps wieder das vorhandene Potenzial in ein Spitzenergebnis umzusetzen.