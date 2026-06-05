Antonelli kontert Russell: Wieso kann ich den Titel nur verlieren?

WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli verneint die Andeutungen seines Mercedes-Teamkollegen George Russell, der nach seinem Ausfall in Kanada erklärt hatte, dass der Italiener den Titel 2026 nur noch verlieren könnte: "Im Moment liegt es an ihm, den Titel nicht zu verlieren. Er hat so viele Punkte Vorsprung", hatte Russell in Montreal gesagt.

Er selbst habe angesichts von 43 Rückstand in der Meisterschaft keinen Druck mehr und nichts zu verlieren: "Ich gehe raus, genieße jedes einzelne Rennen, versuche jedes einzelne Rennen zu gewinnen", so der Brite.

Unabhängig davon, ob Russell bewusst versucht, den WM-Druck direkt auf die Schultern des 19-Jährigen abzuwälzen oder nicht, hat Antonelli die Vorstellung, der Titel gehöre ihm nach nur fünf von 22 geplanten Rennen bereits, zurückgewiesen: "Nein, um ehrlich zu sein, schenke ich dieser Argumentation keinen Glauben, denn es ist noch so früh in der Saison", winkt er ab.

Noch viel zu früh, um an den Titel zu denken

"Es stehen noch 17 Rennen aus, und es ist noch viel zu früh, um über die Meisterschaft nachzudenken oder zu sprechen", sagt Antonelli. "Ich versuche mein Bestes zu geben. Jedes Mal, wenn ich ins Auto steige, versuche ich das Ergebnis zu maximieren, und dann werden wir sehen, wo wir am Ende der Saison stehen".

"Ich denke aber auch, dass es schwierig ist, über das Verlieren von etwas nachzudenken, wenn man es noch gar nicht hat", meint er weiter. "Ich habe die Meisterschaft nicht gewonnen. Wie kann ich etwas verlieren, das ich noch nicht einmal erreicht habe?"

Neben den technischen Herausforderungen mit dem 2025er Ground-Effect-Mercedes war Antonellis wichtigste Lektion aus seiner Rookie-Saison im vergangenen Jahr der Umgang mit dem äußeren Druck und den Erwartungen während einer dicht gedrängten Europasaison. Dabei gehörten die anstrengenden Heimwochenenden in Imola und Monza zu den größeren Herausforderungen seiner noch jungen Karriere.

Antonelli: Kommt er mit Druck jetzt besser zurecht?

Frisch ausgezeichnet mit der Lorenzo-Bandini-Trophäe, die er letzte Woche bei einer gut besuchten Veranstaltung in Brisighella nahe seiner Heimatstadt Bologna entgegennahm, schwört Antonelli, dass ihn die intensive Beobachtung durch seine italienischen Fans dieses Mal nicht aus der Ruhe bringen wird.

"Ich spüre nicht so viel Druck", betont er. "Ich bin in dieser Situation ziemlich entspannt, weil es noch sehr früh in der Saison ist. Ich möchte einfach so weitermachen wie bisher, die Messlatte höher legen und so viel wie möglich gewinnen."

"Natürlich weiß ich, dass die Erwartungen wachsen. Da ich selbst Italiener bin, weiß ich, wie emotional wir sind und wie sehr wir uns für Dinge begeistern können. Aber es war ein großartiger Event, und es ist unglaublich, so viel Unterstützung zu sehen", so der Youngster.

"Ich werde versuchen, mich von diesen Erwartungen nicht mitreißen zu lassen. Ich werde versuchen, mich auf das zu konzentrieren, was ich in diesem Prozess zu tun habe, und dann das bestmögliche Ergebnis zu liefern."

"Natürlich ist George ein extrem starker Teamkollege, und er wird mir das Leben sehr schwer machen, aber ich versuche meinerseits einfach, in jeder Situation bestmöglich damit umzugehen."