Antonelli: Muss Russell nicht "um jeden Preis schlagen"

Kimi Antonelli ist davon überzeugt, dass er seinen WM-Rivalen George Russell in Silverstone nicht um jeden Preis schlagen muss. Das betont der WM-Spitzenreiter vor dem Großen Preis von Großbritannien.

"Natürlich war ich nicht glücklich", so seine Worte zum letzten Rennen in Österreich. Zwar konnte Antonelli hier einen dritten Platz einfahren, doch gewann Teamkollege Russell den Grand Prix in der Steiermark und konnte den Vorsprung des 19-Jährigen um zehn Punkte reduzieren.

"Es hat mich genervt, so nah an der Spitze ins Ziel zu kommen, ohne am Ende noch ein paar Runden extra zu haben", erklärt der Mercedes-Pilot. "Ich hätte das gerne versucht. Aber das Rennen hat nun mal 71 Runden, und ich kann mich kaum beklagen. Sagen wir einfach, ich war wirklich frustriert."

Schon die erste Runde hatte laut dem WM-Führenden das Rennen in gewisser Hinsicht entschieden. Schließlich schaffte es Max Verstappen hier, sich an Antonelli vorbeizuschicken und den zweiten Platz nach Hause zu fahren.

Einen möglichen Undercut gegen den Red-Bull-Piloten verpasste man laut dem WM-Spitzenreiter, worüber der Mercedes-Fahrer auch im Nachhinein nicht besonders glücklich wirkt. Des Weiteren hatte Antonell im ersten Stint mit Bremsproblemen zu kämpfen.

Trotz dieser frustrierenden Erfahrung und dem kommenden Heim-Grand-Prix seines Teamkollegen bleibt der 19-Jährige gelassen.

"Ich werde sicherlich nicht auf die Strecke gehen und versuchen, George um jeden Preis zu schlagen", so seine Worte. "Mit diesem Ansatz würde ich mich nur auf ein Ziel fokussieren und das große Ganze aus den Augen verlieren."

"Klar, vor [George] bei seinem Heimspiel ins Ziel zu kommen, wäre ein starkes Statement", gesteht Antonelli. "Aber da geht es nicht nur um Nationalität. Auf dem Papier passt diese Strecke sehr gut zu seinem Fahrstil. Allerdings hat man dasselbe auch über Barcelona gesagt."

Beim Grand Prix in Katalonien konnte sich Antonelli kurz vor Rennende an Russell vorbeischieben. Zwar musste der WM-Führende das Rennen kurz darauf mit einem technischen Defekt aufgeben, allerdings wusste der Mercedes-Pilot im teaminternen Duell trotzdem zu überzeugen. In der WM-Tabelle liegt Antonelli vor dem Grand Prix in Silverstone 40 Punkte vor seinem Teamkollegen.