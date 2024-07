Apple-Formel-1-Film: Offizieller Name und erster Teaser angekündigt

Der kommende Formel-1-Hollywood-Film, der 2025 in die Kinos kommen soll, wird einfach "F1" heißen, wie die Formel 1 und Apple bekannt gegeben haben. Zusammengetan haben sich die Rennserie und das amerikanische Technologieunternehmen mit Warner Bros. Pictures, um den Film weltweit zu vertreiben. Am Sonntag, den siebten Juli, soll ein erster Teaser zu "F1" erscheinen.

Der Film zeigt Brad Pitt in der Rolle eines ehemaligen Formel-1-Stars, der in die Meisterschaft zurückkehrt, um für das fiktive APXGP-Team zu fahren, an der Seite eines Neulings, der von Damson Idris dargestellt wird. Zu den weiteren Darstellern gehören Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia und Samson Kayo.

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton ist als Produzent an dem Projekt beteiligt, und der Mercedes-Pilot hat auch das Drehbuch des Films mitgeschrieben. Der Film wird von Top-Gun-Maverick-Regisseur Joseph Kosinski und Produzent Jerry Bruckheimer inszeniert.

Dreharbeiten auch beim Silverstone-Grand-Prix

Nach Verzögerungen aufgrund der SAG-AFTRA-Streiks in Hollywood im vergangenen Jahr wird der Film am 25. Juli 2025 in den internationalen Märkten und am 27. Juli 2025 in den Vereinigten Staaten veröffentlicht.

Die Arbeiten an dem Projekt wurden in den letzten Wochen zügig fortgesetzt, unter anderem beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone, wo der von Mercedes modifizierte Formel-2-Wagen in den fiktiven APXGP-Farben fuhr.

APXGP bei Dreharbeiten früher im Jahr Foto: Motorsport Images

Hamilton: Film soll "wahres Abbild des legendären Sports" sein

Es sind Berichte aufgetaucht, wonach die Streiks in Hollywood das Budget des Films auf über 300 Millionen Dollar anschwellen ließen, obwohl diese Zahl von den Produzenten bestritten wird. Hamilton wurde vom Produktionsteam als Berater für das Drehbuch an Bord geholt, um sicherzustellen, dass der Film der authentischste Rennsportfilm aller Zeiten wird.

Ende letzten Jahres sagte der Mercedes-Fahrer über den Prozess: "Wir arbeiten wirklich so hart wie möglich, um sicherzustellen, dass der Film ein wahres Abbild dieses legendären Sports ist. Sowohl das Alte als auch das Neue. Als Formel 1 müssen wir weiter wachsen. Ich denke, der Film wird uns dabei besonders helfen."

"Wir haben bereits großartiges Filmmaterial mit den Demo-Fahrern, die großartige Arbeit geleistet haben, wie alle [F1]-Fahrer in Austin [2023] zu sehen bekamen. Wir werden weiter vorankommen. Es wird immer noch großartig sein, vielleicht kostet es ein bisschen mehr, aber ich bin wirklich zuversichtlich, was Jerry produzieren wird."