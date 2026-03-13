Arvid Lindblad: Am Montag hat Helmut Marko angerufen

Arvid Lindblad hat bei seinem Formel-1-Debüt in Australien sofort für Aufsehen gesorgt. Der Nachwuchsfahrer von Racing Bulls fuhr bei seinem ersten Grand Prix direkt in die Punkte und belegte Rang acht.

Nach dem Rennen erhielt er auch Glückwünsche von seinem langjährigen Förderer Helmut Marko, der ihn einst in das Red-Bull-Nachwuchsprogramm geholt hatte. Lindblad verrät, dass Marko sich kurz nach dem Rennen persönlich bei ihm gemeldet hat.

"Ich habe mit ihm gesprochen. Er hat mich am Montag angerufen", sagt der junge Brite. Die Beziehung zwischen beiden sei besonders eng. "Ich habe eine sehr spezielle Beziehung zu Helmut. Er hat mich ins Red-Bull-Programm geholt, als ich 13 war."

Dankbarkeit für Helmut Marko

Für Lindblad ist Marko eine der wichtigsten Personen in seiner Karriere gewesen. "Ich bin ihm sehr dankbar für alles, was er für mich getan hat", erklärt der Racing-Bulls-Pilot. "Er ist ein großer Grund dafür, warum ich dieses Jahr diese Chance bekommen habe."

Dass Marko inzwischen nicht mehr als Red-Bull-Berater im Fahrerlager aktiv ist, bedauert Lindblad: "Es ist schade für mich, dass er nicht mehr im Paddock ist."

Starkes Debüt in Australien

Beim Saisonauftakt in Melbourne gelang Lindblad ein nahezu perfektes Wochenende. Der Rookie blieb über das gesamte Wochenende fehlerfrei und nutzte das Potenzial seines Autos optimal aus. "Ich glaube, ich habe in fast jeder Session das Maximum aus dem Auto geholt", sagt er.

Besonders der Rennstart verlief spektakulär. "Auf der ersten Runde lag ich kurzzeitig auf Platz drei - das hätte ich niemals erwartet." Trotz des starken Einstands versucht der junge Fahrer, nicht zu sehr in Euphorie zu verfallen. "Am Ende war es nur ein Rennen, also sollten wir uns nicht zu sehr mitreißen lassen", sagt er.

Für ihn sei schon allein das Debüt ein besonderer Moment gewesen. "Ich habe mein ganzes Leben darauf hingearbeitet, in die Formel 1 zu kommen."

Hadjar: Eigentlich ist Marko nie beeindruckt!

Innerhalb der Racing Bulls sei die Stimmung nach seinem Debüt positiv gewesen. "Ich denke, im Team gibt es im Moment ein gutes Gefühl", sagt Lindblad.

Auch Isack Hadjar, der mittlerweile zu Red Bull aufgestiegen ist, berichtet von einer positiven Stimmung beim Schwesterteam nach dem Wochenende. "Das Feedback war sehr positiv. Sie waren zufrieden", sagt Hadjar - fügt aber mit Blick auf Helmut Marko schmunzelnd hinzu: "Er ist eigentlich nie wirklich beeindruckt."