Aston-Martin-CEO Cowell: Warum er einen Aerodynamik-Crashkurs macht

Der neue Formel-1-CEO von Aston Martin, Andy Cowell, sagt, er mache ein "Praktikum" in Aerodynamik, da er aus seiner üblichen Domäne der Formel-1-Powerunits heraustritt. Cowell wurde von Aston-Martin-Eigentümer Lawrence Stroll zum Nachfolger von Martin Whitmarsh als Group CEO ernannt und wird die Formel-1- und Automobilaktivitäten der britischen Marke leiten.

Der britische Ingenieur stand zuvor an der Spitze von Mercedes High Performance Powertrains und war die treibende Kraft hinter den erfolgreichen Hybridantrieben des Werks in Brixworth, die bei ihrer Einführung 2014 die Formel 1 dominierten.

Cowell verließ Mercedes und die Formel 1 im Jahr 2020, wurde aber von Stroll zurück in die Serie gelockt, da er die Aussicht genießt, aus seiner Komfortzone herauszutreten und das gesamte Formel-1-Team zu beaufsichtigen, anstatt in eine motorbezogene Rolle zurückzukehren.

Cowell: Was er von Dan Fallows wissen will

Um sich bei Aston Martin einzuarbeiten, haben die Ingenieure des in Silverstone ansässigen Teams laut Cowell einen Aerodynamik-Crashkurs zusammengestellt, um besser zu verstehen, was die Aerodynamikabteilung vom Rest der Organisation benötigt.

"Auf der Seite des Teams zu sein und nicht auf der Seite der Antriebseinheit, bringt mich zurück zu etwas, das ich geliebt habe und das ich jahrzehntelang genossen habe, aber mit einer anderen Herausforderung", erklärt Cowell. "Es ist eine andere Art von technischen Herausforderungen."

"Eine der ersten Personen, mit denen ich in meinen ersten Tagen im Werk gesprochen habe, war [der technische Direktor] Dan Fallows, und ich sagte zu Dan: 'Ich weiß, dass Aerodynamiker viel Leistung aus dem Motor herausholen wollen, keine Wärmeabstrahlung, keine Aero-Blockade, all das weiß ich, aber was will ein Aerodynamiker noch?' Und so stellte er ein Praktikumspaket für mich zusammen.

"Ich verbrachte Zeit mit den wichtigsten Aerodynamikern, schaute mir einige Läufe im Windkanal an, verbrachte Zeit mit der Aero-Performance-Gruppe, die die Druckentnahmen in Singapur maß und dann herausfand, wie das mit den Aerodynamikdaten und CFD zusammenhängt."

"Ich schätze, ich trage jetzt eine Pudelmütze, die sich Aerodynamiker nennt, aber es ist eine Arbeitserfahrung im Vergleich zur Pudelmütze eines Triebwerkstechnikers. Ich denke, es ist gut, etwas anderes zu machen."

Wie managt man so viele Alphatiere als CEO?

Cowell wird im Formel-1-Team des Konzerns ein Staraufgebot an Ingenieuren leiten, zu dem neben dem ehemaligen Red-Bull-Mann Fallows bald auch Ferraris technischer Direktor Enrico Cardile und der legendäre Konstrukteur Adrian Newey gehören, der im März 2025 von Red Bull kommt. Auf die Frage, wie er dieses hochkarätige Aufgebot an technischen Talenten managen wird, sagt Cowell, dass sich die Situation des Teams nicht allzu sehr von der dominanten Serie von Mercedes unterscheidet, die 2014 begann.

"Ich erinnere mich daran, dass Mercedes Grand Prix eine Schar von beeindruckenden technischen Direktoren zusammenstellte und dass es bei diesem Lauf bis 2014 gut funktionierte", so Cowell. "Wir sind eine recht junge Organisation, die mit diesem Niveau an Einrichtungen und Ressourcen arbeitet."

"Es gibt viele Dinge zu tun, sei es die Einrichtung unseres eigenen Windkanals und all der Einrichtungen, die dafür erforderlich sind, sei es die Herstellung eines Getriebes für die Honda-Antriebseinheit für 2026, Simulationswerkzeuge, um in der Klasse führend zu sein. Und wenn man Führungspersönlichkeiten hat, die jeweils eine dieser großen Herausforderungen annehmen und sich darauf konzentrieren können, dann werden wir schneller an die Spitze kommen."

"Ich möchte die organisatorischen Änderungen vornehmen, die uns allen helfen werden, sodass nicht nur ein Büro, ein Schreibtisch, ein Stuhl und ein Zeichenbrett zur Verfügung stehen, sondern auch eine Struktur, die ihren Namen trägt. Mein Ziel ist es also, dass der allererste Tag [von Cardile und Newey] in der Fabrik ein Arbeitstag ist und nicht ein Tag, an dem sie nachdenken und Veränderungen vornehmen. Das sehe ich als meine Aufgabe als CEO."