Aston Martin entdeckt Motorproblem hinter Lance Strolls Q1-Schwierigkeiten

Audio-Player laden

Lance Strolls Probleme im Qualifying zum Großen Preis von Aserbaidschan der Formel 1 wurden durch ein Problem mit der Motorkonfiguration ausgelöst, das sein Aston-Martin-Team erst am späten Samstagabend entdeckte.

Der Kanadier scheiterte mit Platz 19 in Q1 nach einer langsamen ersten Runde, gefolgt von zwei Kollisionen mit der Mauer in seinem zweiten Versuch. Sein Teamkollege Sebastian Vettel berührte zwischenzeitlich mit einem "sehr klugem Crash" auch die Mauer, konnte das Qualifying aber noch auf Platz neun beenden.

Stroll und sein Aston-Martin-Team konnten sich nach dem Qualifying nicht erklären, warum der Rückstand auf Vettel so groß war, aber es hat sich herausgestellt, dass ein Problem mit der Motorkonfiguration seines Mercedes-Aggregats ihn zurückhielt.

Aston Martin: Problem für Rennen behoben

Strolls Motor war anscheinend für seine Qualifikationsläufe nicht voll aufgedreht, weshalb die fehlende Leistung ihn schätzungsweise 0,6 Sekunden pro Runde kostete. Dies bestätigt sich beim Blick auf die Topspeeds im Qualifying, wo Stroll etwa 10 km/h auf Vettel verlor.

Aston Martin hat über Nacht mit Mercedes zusammengearbeitet, um die Ursache des Problems zu finden und ist zuversichtlich, dass das Problem behoben wurde, damit es sich in Zukunft nicht wiederholt.

Aston-Martin-Performance-Direktor Tom McCullogh sagt: "Gemeinsam mit unserem Zulieferer für die Antriebseinheit konnten wir die Ursache im Nachhinein nachvollziehen und verstehen, warum das Auto von Lance betroffen war. Die gute Nachricht ist, dass das Problem behoben wurde und sich daher nicht negativ auf die Rennleistung auswirken wird."

Wie Stroll seinen Unfall bewertet

Strolls Q1-Session endete, als er bei seiner zweiten schnellen Runde in Kurve zwei hart in die Leitplanken fuhr, nachdem er bereits die Runde zuvor in Kurve sieben in die Mauer gerutscht war. Da er nur wenig Zeit hatte, die Schäden des ersten Zwischenfalls zu überprüfen, setzte Stroll zu einem letzten Versuch an, bremste aber zu spät.

Im Nachhinein, sagt Stroll über sein Qualifying: "Natürlich bin ich frustriert darüber, wie das Qualifying endete. Nach meinem ersten Verbremser fühlte sich das Auto noch gut an, und ich wusste, dass uns die Zeit ausging, weshalb ich mich entschied, draußen zu bleiben und eine weitere schnelle Runde zu fahren."

"Dann habe ich wohl in Kurve zwei zu spät gebremst. Das ist bedauerlich, aber hier in Baku gibt es viele Überholmöglichkeiten, und wie wir schon oft gesehen haben, kann hier alles passieren. Es gibt immer noch viel zu kämpfen."

Von Platz 19 aus gibt es somit noch alle Möglichkeiten für Stroll. Der Kanadier konnte beim Chaosrennen 2017 in Aserbaidschan das erste Formel-1-Podium seiner Karriere holen, als er noch neben Felipe Massa im Williams fuhr. Als zweitjüngster Podestplatzierter hinter Max Verstappen, konnte sich Stroll mit dieser Leistung in die Formel-1-Geschichtsbücher eintragen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.