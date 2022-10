Aston Martin erklärt: Dan Fallows & Co. haben 2022er-Auto besser gemacht

Audio-Player laden

Tom McCullough, Performancedirektor von Aston Martin in der Formel 1, sagt, dass die "aggressive Entwicklung" und die gute Zuverlässigkeit der Schlüssel zu den jüngsten Punktgewinnen des Teams waren. Lance Stroll und Sebastian Vettel belegten in Singapur die Plätze sechs und acht, und der deutsche Fahrer ließ einen sechsten Platz in Japan folgen.

McCullough sagt, dass es kein Zufall war, dass das Team in Rennen, in denen es um wichtige Punkte ging, in der richtigen Position war, um davon zu profitieren, als einige der regulären Spitzenreiter strauchelten.

"Wir haben von Beginn des Jahres an eine kontinuierliche, aggressive Entwicklung betrieben", sagt er gegenüber 'Motorsport.com'. "Wir haben dem Auto von Rennen zu Rennen neue Teile hinzugefügt, und die Teile haben funktioniert, das Auto wurde schneller und wir haben die Teile verstanden."

Aston Martin: "Geht darum, sich als 'Best of the Rest' zu platzieren"

"Die Jungs in der Entwicklungsabteilung haben das getan, und das macht unsere Arbeit auf der Rennstrecke mit einem schnelleren Auto einfacher. Gleichzeitig hatten wir bisher auch eine tadellose Zuverlässigkeit und waren immer im Rennen dabei."

"Ob man nun nur einen Punkt für den zehnten Platz holt, wie Lance es viele, viele Male getan hat, oder ob man anfängt, die etwas größeren Punkte zu holen, wenn sie angeboten werden. Es geht darum, sich als 'Best of the Rest' zu platzieren, wie wir es bei anderen zu Beginn des Jahres gesehen haben. Es ist schön, dass wir das jetzt ein bisschen selbst machen können", so der Aston-Martin-Performancedirektor.

"Die Fahrer haben einen hervorragenden Job gemacht, wir haben das Maximum herausgeholt, beide Rennen fanden unter schwierigen Bedingungen statt, daher ist es sehr zufriedenstellend", fügt er hinzu.

Aston Martin: Sind jetzt in besserer Position als Alfa Romeo

Durch die beiden Rennen in Asien konnte das Team in der Konstrukteurswertung einen großen Schritt nach vorne machen. Lange Zeit lag man auf den neunten Rang, den man nun an AlphaTauri übergeben konnte. Auch das Haas-Team konnte man überholen, sodass Aston Martin aktuell nur noch sieben Punkte hinter Alfa Romeo für den sechsten Platz liegt.

"Diese beiden Rennen, Singapur und Japan, haben uns gute Punkte gebracht, aber auch im Vergleich zu unserer Hauptkonkurrenz in der Konstrukteurswertung", bestätigt McCullough. "Und das ist der Schlüssel. Wir haben noch vier Rennen vor uns. Aber wir beginnen diese in einer viel besseren Position im Vergleich zu Haas, AlphaTauri und jetzt auch Alfa Romeo."

"McLaren und Alpine sind zu weit vorne und kämpfen um die Plätze vier und fünf. Aber um den sechsten Platz haben wir immer geglaubt, dass es eine Möglichkeit gibt, zu kämpfen. Und im Moment sind wir in diesem Kampf."

"Es liegt noch ein langer Weg vor uns. Aber es ist schön, im Kampf dabei zu sein und ein Auto zu haben, mit dem man an jedem Wochenende und auf sehr unterschiedlichen Strecken immer im Rennen dabei sein kann."

McCullough: Neuzugänge in Fabrik haben uns 2022 schon geholfen

Während das Hauptaugenmerk des Technischen Direktors Dan Fallows und der anderen Neuzugänge in der Forschung und Entwicklung auf das Jahr 2023 gerichtet ist, sagt McCullough, dass sie auch einen Einfluss auf den AMR22 in dieser Saison hatten.

"Es lohnt sich für alle, denn für das Auto 2022 war die Regeländerung enorm, und für so viele Leute auf so vielen Ebenen im gesamten Team war es eine große Herausforderung. Dass wir nun auf dem richtigen Weg sind, um regelmäßig zu punkten und uns von Anfang des Jahres bis jetzt zu verbessern, ist für alle sehr befriedigend."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.