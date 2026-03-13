Aston Martin fährt Runden, aber: "Wir sind immer noch weit weg"

Die gute Nachricht aus Sicht von Aston Martin ist: Die ganz großen Probleme vom Saisonauftakt scheint der gebeutelte Rennstall in China nicht zu haben. Trotzdem sind Fernando Alonso und Lance Stroll noch weit davon entfernt, wirklich mit der Konkurrenz kämpfen zu können - abgesehen von Neuling Cadillac.

Zumindest konnten beide Fahrer am Freitag in Shanghai zusammen 38 Runden im Training fahren und auch regulär am Sprint-Qualifying teilnehmen - in Melbourne hatte Stroll die Qualifikation noch verpasst.

"Unser Ziel heute war es, mehr Kilometer zu sammeln, um zusätzliche Erkenntnisse für die Energiemanagement-Strategie und die Fahrbarkeit hier auf dem Shanghai International Circuit zu gewinnen", sagt Hondas Trackside General Manager und Chefingenieur Shintaro Orihara.

"Ein weiteres Ziel war es, die Performance für das morgige Sprintrennen unter die Lupe zu nehmen. Daher war es für uns wichtig, ein problemloses erstes Training und Sprint-Qualifying zu absolvieren, um die Dateneinstellungen für den Rest des Wochenendes optimal vorzubereiten."

Großer Rückstand auf Williams

Herausgekommen sind am Ende die Positionen 19 und 20. Während man damit immerhin Cadillac hinter sich lassen konnte, war an einen Einzug in SQ2 überhaupt nicht zu denken: Alonso fehlte fast eine komplette Sekunde auf den 16. Franco Colapinto im Alpine.

"Wir haben im Training ein paar Runden gedreht und versucht, uns auf der Chassis-Seite zu verbessern, solange der Motor eben so ist, wie er ist", sagt der Spanier. "Wir haben also versucht, für morgen noch etwas nachzulegen, aber ich denke, wir sind mehr oder weniger am Limit."

Der 44-Jährige versucht jedoch das Positive zu sehen und meint, dass ihm auf den Williams vor ihm nur knapp drei Zehntelsekunden gefehlt haben. "In Australien waren es, glaube ich, noch acht Zehntel - wir haben also Fortschritte gemacht, aber wir sind natürlich immer noch weit weg."

Nur: Der Abstand auf Williams ist in Wirklichkeit ziemlich geschönt, denn Alexander Albon verbremste sich in Kurve 11 und hatte daher keinen gescheiten zweiten Versuch. Der Thailänder lag mehr als eine halbe Sekunde hinter seinem Teamkollegen Carlos Sainz, wodurch der Rückstand auf Williams dann eben doch eher acht Zehntelsekunden beträgt.

Mit seinem letzten Satz hat Alonso aber recht: Aston Martin ist immer noch weit weg.

Ziel für das Wochenende: "Irgendwie überleben"

Das gilt auch für Lance Stroll, dem in der Sprint-Qualifikation fast sechs Zehntelsekunden auf Alonso fehlten. Der Kanadier hat keine Lust, Dinge zu beschönigen: "Wir sind nicht hier, um um Platz 19 oder was auch immer zu kämpfen", winkt er ab.

"Wir haben also eine Menge Dinge, an denen wir arbeiten müssen, aber wir haben es so erwartet. Wir haben von Melbourne bis China keine Wunder erwartet. Es ist jetzt eben, wie es ist", sagt er.

Im Sprint dürfte es für das Team erneut nur darum gehen, es irgendwie ins Ziel zu schaffen. Da im Sprint nur eine kürzere Distanz gefahren wird, erscheint das sogar möglich, auch wenn Alonso warnt, es nicht zu übertreiben.

"Wir haben keine Power-Unit-Komponenten mehr auf Lager. Jedes Problem könnte für uns für den Rest des Wochenendes extrem schwierig werden", mahnt er. "Wir müssen in Sachen Zuverlässigkeit also irgendwie überleben und dabei so viel wie möglich lernen."