Aston Martin im Mercedes-Windkanal: Nur mit getrennten Zugängen!

Aston Martin nutzt den Formel-1-Windkanal von Motorenpartner Mercedes in Brackley, bis das Team seine eigene neue Anlage in Silverstone in Betrieb nehmen kann. Dabei ist die gemeinsame Nutzung der Einrichtung streng geregelt, wie Tom McCullough, Performance-Direktor von Aston Martin, verrät.

"Die FIA ist ziemlich streng und führt viele Inspektionen und all diese Dinge durch", betont der Brite. Dominic Harlow (Aufsichtsperson der FIA; Anm. d. R.) kommt und besucht die Teams. Aber bei uns herrscht eine strikte Trennung."

Diese gehe so weit, dass es sogar separate Zugangstüren für Mercedes und für Aston Martin gibt, um die Vertraulichkeit zu gewährleisten: "Es sind unterschiedliche Zugänge, unterschiedliche Leute, die die Sessions leiten. Ich denke also, dass die Beziehung zu Mercedes, was die Vertraulichkeit angeht, sehr stabil ist."

Die teamübergreifende Zusammenarbeit wurde am Ende der Saison 2023 zu einem allgemeinen Thema, als einige Rivalen Bedenken hinsichtlich der engen Zusammenarbeit zwischen den Schwesterteams Red Bull und AlphaTauri hatten.

Eine späte Serie von Upgrades brachte AlphaTauri vom letzten auf den achten Platz in der Punktetabelle, woraufhin die FIA bestätigte, dass beide Teams die Regeln zur gemeinsamen Nutzung von Teilen und geistigem Eigentum einhalten.

Bereits vor der Saison 2022 war AlphaTauri in den Windkanal von Red Bull gewechselt. Auf die Beziehung zwischen den beiden Red-Bull-Teams angesprochen, sagt McCullough: "Natürlich haben sich die Regeln im Laufe der Jahre geändert."

"Ich bin mir sicher, dass sie diese Dynamik genau im Auge behalten werden. Von außen sieht es so aus, als ob AlphaTauri seine eigene Aero-Philosophie entwickelt hat."

"Es gibt sowieso eine Menge Konvergenz", weiß McCullough. "Vielleicht wollen sie einfach alles kaufen, was im Rahmen des Reglements möglich ist (Getriebe, Vorder- und Hinterradaufhängung) an und dann eine eigene Philosophie entwickeln."

"Sie benutzen den gleichen Windkanal. Sie werden wahrscheinlich auch die gleichen CFD-Methoden verwenden", mutmaßt der Aston-Martin-Ingenieur und sieht Synergieeffekte: "Wenn es also ähnlich aussieht, besteht die Chance, dass sie damit arbeiten und es wettbewerbsfähiger machen können."

