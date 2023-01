Aston Martin: Kein Nachteil durch Mercedes-Kundenmotor

Audio-Player laden

Teameigentümer Lawrence Stroll macht seine Ambitionen, in den kommenden Jahren um die Weltmeisterschaft zu kämpfen, immer wieder deutlich. Das würde bedeuten, das Mercedes-Werksteam mit demselben Motor zu schlagen. Schließlich fährt Aston Martin mit Antriebskomponenten von Mercedes.

Traditionell nehmen die Topteams der Formel 1 ihr Schicksal selbst in die Hand, indem sie die Kontrolle über die Entwicklung der Antriebseinheiten haben und den Ingenieuren die Möglichkeit geben, eng mit der Chassisabteilung zusammenzuarbeiten.

Auch Stroll hat angedeutet, dass Aston eines Tages seinen eigenen Motor haben könnte. Aber es gibt keine Pläne, einen solchen für das Reglement 2026 zu entwickeln.

Mercedes-Motor zuverlässig und leistungsstark

Doch Dan Fallows, technischer Direktor des Aston-Martin-Teams sagt, dass der Einsatz der Mercedes-Komponenten die Ambitionen des Teams in keiner Weise beeinträchtigen werde. "Ich habe nicht das Gefühl, dass das so ist", sagt er auf die Frage, ob ein Kundenmotor ein Hindernis für den Fortschritt sei.

"Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass der Mercedes-Motor in unserem Auto in irgendeiner Weise negativ für uns ist", fährt Fallows fort. "Ich denke, er hat seine Zuverlässigkeit bewiesen, seine Leistung ist da, wo sie sein muss. Ich glaube nicht, dass das in der modernen Formel 1 überhaupt ein Problem ist."

Aston Martin übernimmt derzeit neben dem Motor im Rahmen des Reglements auch das Getriebe und die Hinterradaufhängung von Mercedes. Fallows räumt jedoch ein, dass sich das Team in Zukunft dafür entscheiden könnte, mehr selbst zu bauen.

Künftig ein eigener Motor? Das sagt Dan Fallows

"Ich denke, wir sind in dieser Hinsicht ziemlich aufgeschlossen. Wie ich schon sagte, denke ich, dass dieses Team von der Beziehung zu Mercedes enorm profitiert hat."

"Wenn wir die Dinge in der Zukunft auf unsere eigene Art und Weise machen oder unsere eigenen Projekte in Angriff nehmen, sind wir uns bewusst, dass wir in der Lage sein müssen, sie mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser, als sie zu machen."

"Das ist eine Fähigkeit, die wir aufbauen müssen, bevor wir überhaupt darüber nachdenken, solche Entscheidungen zu treffen." Auf die Frage, ob das Team in den kommenden Jahren auch die Fähigkeit zum Bau eines eigenen Getriebes aufbauen könnte, sagt Fallows: "Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ist alles offen."

"Lawrence ist sehr offen, was seine Ambitionen für das Team angeht, und ich denke, wir müssen immer abwägen, was die nächste Sache ist, die uns helfen wird, wettbewerbsfähiger zu werden. Im Moment sehe ich nicht, dass irgendetwas von dem, was wir von Mercedes bekommen, uns in irgendeiner Weise einbremst."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.