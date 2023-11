Aston Martin: Konzentrieren uns auf uns selbst, nicht auf McLaren

Aston Martin lag die meiste Zeit der Formel-Saison auf dem vierten Platz der Konstrukteurswertung, bis McLaren nach dem US-Grand-Prix vorbeizog. Mit dem fünften Platz von Lance Stroll und Platz acht von Fernando Alonso in Las Vegas ist man nun wieder bis auf elf Punkte herangerückt.

Im Fokus stehe der Kampf mit McLaren beim großen Saisonfinale in Abu Dhabi am kommenden Wochenende aber nicht, betont Aston-Martin-Teamchef Mike Krack. "Für mich ändert das nichts im Vergleich zu den letzten zwei oder drei Rennen", sagt er. "Wir können nur das beeinflussen, was wir selbst tun."

"Und der erste Punkt ist, dass wir in Abu Dhabi ein schnelles Auto haben müssen, denn wir liegen zurück. Wir sind also nicht in der Defensive, wir müssen Vollgas geben. Wir müssen das Bestmögliche tun, und dann sehen wir, was dabei herauskommt."

Zuletzt schien es, als habe Aston nach Experimenten mit verschiedenen Aero-Paketen wieder zurück auf Kurs gefunden. Doch Krack stellt klar: "Wir waren vorher nicht verloren."

"Ich denke, es wäre vielleicht arrogant zu sagen, dass wir alles im Griff haben. Ich habe es schon oft gesagt, die Autos sind sehr komplex, und wir müssen noch viel lernen. Ich werde also nicht sagen, dass wir alles wissen. Aber wir haben in diesem Jahr viel gelernt."

Krack: Ein bisschen Glück gehört dazu

Astons Kampf um den vierten Platz in der WM wurde durch Strolls starke Form in letzter Zeit befördert. Der Kanadier belegte sowohl in Interlagos als auch in Las Vegas den fünften Platz. In Vegas ging er aufgrund einer Strafe von Startplatz 19, konnte aber schon im Chaos der ersten Runde zehn Positionen gutmachen.

"Wenn man sich ansieht, wer wie viele harte Reifen übrig hatte und wer nicht, dann sind mit Ausnahme von Esteban Ocon alle, die keine zwei Sätze hatten, aus den Punkten gefallen."

Für Stroll seien die jüngsten Rennen ein Schub für sein Selbstvertrauen gewesen, nachdem er zuvor durch eine Reihe von technischen Problemen und Zwischenfällen ausgebremst worden war. "Was passiert, ist, dass er anfängt, Vertrauen zu fassen, die Ergebnisse kommen, und dann wird man selbstbewusster", sagt Krack.

"Er ist zwar in Q2 ausgeschieden, aber das war kein Drama, weil er dieses Vertrauen aufbaut. Das sind Dinge, die man nicht messen kann. Und es ist schön zu sehen, dass er im Rennen mit den Reifen sehr gut zurechtkam und einige Leute überholen konnte."

Alonso-Dreher den Bedingungen geschuldet

Zu Alonsos Zwischenfall in der ersten Runde merkt der Aston-Martin-Teamchef an: "Er sagte nur, dass er vom geringen Grip überrascht wurde und sich deshalb drehte, aber ich weiß nicht, ob es mit Öl oder Staub oder was auch immer zu tun hatte."

"Es war sehr, sehr tückisch. Ich weiß nicht, was später mit Lando Norris passiert ist, aber es schien mir ein ähnliches Problem zu sein. Der Reifendruck war immer noch ziemlich niedrig. Schon die Runden bis in die Startaufstellung waren für alle Fahrer, glaube ich, sehr, sehr schwierig", fasst Krack zusammen.

Auch das Qualifying sei für viele "ein kleines Mysterium" gewesen - so auch für Aston, sagt Krack weiter. Stroll scheiterte in Q2, Alonso landete nur auf dem zehnten Startplatz.

"Es ging darum, die Reifen im richtigen Moment ins richtige Fenster zu kriegen, wobei wir die Entwicklung der Strecke, die niedrigen Temperaturen, das Timing und den Verkehr zu bewältigen hatten. War es also besser, einen Windschatten zu haben oder ein bisschen mehr Abstand? Wann waren die Reifen bereit?" Reifen bereit zu haben?

"Ich glaube, einige wurden kalt erwischt", hält Krack fest. "Aus meiner Sicht war McLaren viel, viel schneller, als es die Qualifyingposition vermuten lässt. Insofern denke ich, dass der dieser Tag nicht wirklich das Tempo der Autos widergespiegelt hat."

