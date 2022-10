Aston Martin kurz vor Einigung über Strafe nach Verstoß gegen Finanzregeln

Audio-Player laden

Das Aston-Martin-Formel-1-Team steht kurz vor dem Abschluss einer Vereinbarung mit der FIA über einen akzeptierten Vertragsbruch (Accepted Breach Agreement) in Bezug auf das Kostenobergrenzen-Problem. Das Team wurde kürzlich von der FIA zusammen mit Red Bull Racing und Williams wegen Nichteinhaltung des Finanzreglements für 2021 angeklagt.

Während Red Bull jedoch zu viel Geld ausgegeben und Verfahrensfehler begangen hatte, wurde Aston Martin und Williams nur Letzteres vorgeworfen. Der Fall Williams, bei dem es um die verspätete Einreichung von Dokumenten durch eine dritte Buchhaltungsfirma ging, wurde Anfang des Jahres mit einer Geldstrafe von 25.000 Dollar beigelegt.

Aston Martin befindet sich seit einiger Zeit in Verhandlungen mit der FIA, und ein Ergebnis wird wahrscheinlich noch diese Woche bekannt gegeben. Ein akzeptierter Vertragsbruch bedeutet, dass das Team sein Fehlverhalten eingesteht und die vom Dachverband verhängte Strafe formell akzeptiert.

Krack: "Müssen in Zukunft bessere Arbeit leisten!"

"Wir sind in Gesprächen mit der FIA", sagt Teamchef Mike Krack auf Nachfrage von 'Motorsport.com' zur Situation. "Ich denke, wir werden versuchen, die Angelegenheit in den nächsten Tagen abzuschließen. Wir haben am Wochenende auch einige Gespräche mit ihnen geführt. Und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir das Problem bald lösen werden."

Krack spielt die Andeutung herunter, dass es im Lager von Aston Martin Frustration über den PR-Schaden gibt, der dadurch entsteht, dass man mit einem Fehlverhalten in Verbindung gebracht wird: "Ich denke, es ist komplex, es ist ein komplexes Regelwerk", sagt er. "Und es ist nicht frustrierend, es zeigt uns, dass wir in Zukunft bessere Arbeit leisten müssen, damit wir solche Probleme nicht haben."

"Aber letzten Endes denke ich, dass das Wichtigste ist, dass wir unter der Obergrenze geblieben sind. Der Rest ist verfahrenstechnisch", so Krack. Es wird vermutet, dass der Aston-Verstoß mit einem Steuerproblem zusammenhängt, das spezifisch für das Vereinigte Königreich war und vom Team und der FIA auf unterschiedliche Weise interpretiert wurde. Krack lehnt es jedoch ab, sich zu dieser Angelegenheit zu äußern.

Krack hofft: Bitte keine Verzögerung wegen Red Bull

"Ich würde es vorziehen, dass wir eine unterzeichnete Vereinbarung haben, bevor wir darauf eingehen können", meint er. "Es wird auch eine Pressemitteilung geben, ich glaube von der FIA, die dann mit uns abgestimmt wird. Es wird also in den nächsten Tagen weitere Details geben."

Krack sagt zudem, er wisse nicht, wann es Neuigkeiten von der FIA geben werde, deutet aber an, dass das Ergebnis für Aston nicht unbedingt auf die Klärung des Falles Red Bull warten müsse. Die Gespräche zwischen dem Team aus Milton Keynes und der FIA wurden nach dem Tod von Dietrich Mateschitz auf Eis gelegt.

"Das hängt auch von der FIA ab. Und dann haben wir jetzt Leute, die reisen, aber ich denke, wir haben an diesem Wochenende ein paar Schritte gemacht. Ich denke also, wir sind nicht weit davon entfernt. Aber ich kann nicht sagen, ob es morgen ist oder Mittwoch oder was auch immer."

