Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Formel-1-Liveticker: Der vierte Testtag in Bahrain live!

Formel 1
Formel 1
Formel-1-Liveticker: Der vierte Testtag in Bahrain live!

Stoner analysiert Marquez: "Hatte eine Schwäche, aber keiner hat sie genutzt"

MotoGP
MotoGP
Stoner analysiert Marquez: "Hatte eine Schwäche, aber keiner hat sie genutzt"

FIA-Motorenausschuss: Muss Mercedes bis August nachbessern?

Formel 1
Formel 1
FIA-Motorenausschuss: Muss Mercedes bis August nachbessern?

Aston Martin mit Problemen: Fernando Alonso stellt eine "Lösung" in Aussicht

Formel 1
Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Aston Martin mit Problemen: Fernando Alonso stellt eine "Lösung" in Aussicht

"Aberglaube 2.0": Sagte die Waage 2023 den DTM-Titel für Preining voraus?

DTM
DTM
"Aberglaube 2.0": Sagte die Waage 2023 den DTM-Titel für Preining voraus?

Winglet hinter dem Auspuff: Ferrari überrascht beim Formel-1-Test

Formel 1
Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Winglet hinter dem Auspuff: Ferrari überrascht beim Formel-1-Test

James Vowles winkt ab: Kompressions-Debatte "in 48 Stunden vom Tisch"

Formel 1
Formel 1
James Vowles winkt ab: Kompressions-Debatte "in 48 Stunden vom Tisch"

Max Verstappen: Formel 1 sollte sich von der Formel E fernhalten

Formel 1
Formel 1
Max Verstappen: Formel 1 sollte sich von der Formel E fernhalten
Formel 1 1. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain

Aston Martin mit Problemen: Fernando Alonso stellt eine "Lösung" in Aussicht

Aston Martin fährt der Konkurrenz hinterher und kämpft beim Test in Bahrain mit Problemen: Fernando Alonso bleibt entspannt und stellt eine "Lösung" in Aussicht

Sönke Brederlow
Veröffentlicht:
Aston Martin mit Problemen: Fernando Alonso stellt eine "Lösung" in Aussicht

Trotz der Probleme bei Aston Martin: Fernando Alonso kann noch lachen

Foto: Getty Getty

Auch am vierten Tag der Formel-1-Testfahrten in Bahrain, dem Auftakt der zweiten Testwoche, fährt Aston Martin der Konkurrenz wieder hinterher. Zwar konnte der Rückstand zur Spitze augenscheinlich verkürzt werden, doch das Team um Adrian Newey hat noch einiges an Arbeit vor sich.

Der zweimalige Weltmeister Fernando Alonso bleibt allerdings entspannt. "Ich denke, kurz- und mittelfristig lässt sich alles beheben", sagt der Spanier am Mittwoch in Bahrain. "Ich glaube nicht, dass irgendetwas unmöglich zu lösen ist. Aber wir müssen abwarten."

Und weiter: "Wir werden versuchen, vor Australien alles zu beheben, was möglich ist, und danach in den ersten Rennen so viele Dinge wie möglich in Ordnung zu bringen, bevor es in der Meisterschaft zu spät ist. Ich bin optimistisch und denke, dass es bereits eine Lösung gibt."

Mike Krack gibt zu: Probleme in allen Bereichen

Mike Krack, Ex-Teamchef und aktuell als Trackside Engineering Officer bei Aston Martin tätig, gesteht, dass sein Team wohl einfach zu spät dran war. "Es war gut, dass wir nach Barcelona gegangen sind, aber wir waren nicht wirklich bereit", räumt der Luxemburger rückblickend ein.

Sowohl in Barcelona als auch in Bahrain seien die Testfahrten daher nicht so verlaufen, wie es sich das Team vorgestellt hatte. "Man hat viele kleine Probleme, die verhindern, dass man fahren kann, und sie betreffen alle Bereiche des Autos", verrät Krack.

"Wir wissen auch, dass wir neue Elektronik, neue Partner, ein neues Getriebe, eine neue Aufhängung haben", erinnert der Ingenieur daran, dass sich bei Aston Martin über den Winter einiges verändert hat. "Es ist also schwer, einen einzigen Bereich zu isolieren."

Es wäre einfacher, wenn nur ein Punkt repariert werden müsste und man all seine Energie darauf konzentrieren könnte. Das sei bei Aston Martin aber nicht der Fall. "Ich denke also, es war wahrscheinlich unser später Start, der uns in eine etwas schwierigere Situation in Bezug auf die Zuverlässigkeit gebracht hat", so Krack.

Die fehlende Zuverlässigkeit als großer Nachteil

"Wenn man die Runden nicht sammelt - und ich denke, wir haben ungefähr dreimal weniger Runden als einige der besten Konkurrenten - dann ist man hinten dran und muss realistisch sein", ergänzt der Trackside Engineering Officer. "Dann muss man aufholen."

"Es gibt keinen anderen Weg, aber sie warten nicht auf uns. Wir müssen wirklich unser Bestes geben, um nicht den Anschluss zu verlieren", sagt Krack. "Jede Runde, die man nicht fährt, fehlt einem, und man muss aufholen. Es war also kein fantastischer Start."

Aston Martin weiß, dass man noch nicht auf dem Niveau der Konkurrenz ist und dass vor dem Saisonstart in Australien noch viel Arbeit wartet. Die Marschrichtung von Mike Krack ist deshalb klar: "Wir müssen uns fokussieren, unsere Probleme anschauen und sie Schritt für Schritt lösen."

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Formel-1-Liveticker: Der vierte Testtag in Bahrain live!
Nächster Artikel Formel-1-Liveticker: Der vierte Testtag in Bahrain live!
Mehr von
Sönke Brederlow

Lewis Hamilton: Stimmung bei Ferrari ist viel besser als noch im Vorjahr

Formel 1
Formel 1
Lewis Hamilton: Stimmung bei Ferrari ist viel besser als noch im Vorjahr

Oscar Piastri: Manager Mark Webber wird sich 2026 ein wenig zurückziehen

Formel 1
Formel 1
Oscar Piastri: Manager Mark Webber wird sich 2026 ein wenig zurückziehen

"Auffallend ruhig": Ralf Schumacher sieht Ferrari-Motor als besten Antrieb

Formel 1
Formel 1
"Auffallend ruhig": Ralf Schumacher sieht Ferrari-Motor als besten Antrieb
Mehr von
Fernando Alonso

"Unglaublicher Konstrukteur": Alonso glaubt weiterhin an Adrian Newey

Formel 1
Formel 1
"Unglaublicher Konstrukteur": Alonso glaubt weiterhin an Adrian Newey

Kritik von Fernando Alonso: Jeder kann das Auto steuern

Formel 1
Formel 1
Kritik von Fernando Alonso: Jeder kann das Auto steuern

Fernando Alonso mit düsterer Prognose für Melbourne

Formel 1
Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Fernando Alonso mit düsterer Prognose für Melbourne
Mehr von
Aston Martin

Langsamer als die Konkurrenz: Honda zieht erste Bilanz

Formel 1
Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Langsamer als die Konkurrenz: Honda zieht erste Bilanz

"Noch viel Arbeit vor uns": Aston Martin macht kein Geheimnis um Performance

Formel 1
Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
"Noch viel Arbeit vor uns": Aston Martin macht kein Geheimnis um Performance

F1 2026: Fernando Alonso sagt, was viele denken - aber keiner offen anspricht

Formel 1
Formel 1
F1 2026: Fernando Alonso sagt, was viele denken - aber keiner offen anspricht

Aktuelle News

Formel-1-Liveticker: Der vierte Testtag in Bahrain live!

Formel 1
F1 Formel 1
Formel-1-Liveticker: Der vierte Testtag in Bahrain live!

Stoner analysiert Marquez: "Hatte eine Schwäche, aber keiner hat sie genutzt"

MotoGP
MGP MotoGP
Stoner analysiert Marquez: "Hatte eine Schwäche, aber keiner hat sie genutzt"

FIA-Motorenausschuss: Muss Mercedes bis August nachbessern?

Formel 1
F1 Formel 1
FIA-Motorenausschuss: Muss Mercedes bis August nachbessern?

Aston Martin mit Problemen: Fernando Alonso stellt eine "Lösung" in Aussicht

Formel 1
F1 Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Aston Martin mit Problemen: Fernando Alonso stellt eine "Lösung" in Aussicht