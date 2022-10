Aston Martin: Mitarbeiter haben nach Führungsrunde Fotos geschickt

Audio-Player laden

Es war ein Zwischenstand zum Einrahmen für Aston Martin, als Lance Stroll und Sebastian Vettel zu Beginn des Grand Prix der USA 2022 in Austin, Texas, kurzzeitig an dritter und fünfter Position lagen. Auch wenn am Ende nur ein siebter Platz durch Vettel als zählbares Ergebnis dabei raussprang, hat das Rennen aus motivatorischer Sicht einen hohen Wert für das Team aus Silverstone.

Dass Vettel zwischendurch aufgrund eines späteren ersten Boxenstopps sogar in Führung lag, sei "sehr positiv" zu werten, findet Teamchef Mike Krack. Und: "Man darf die Dynamik, die daraus entsteht, wenn deine Autos weit vorn liegen, nicht unterschätzen. Als wir in den ersten zwei Runden vorn lagen, habe ich fünf oder sechs Fotos von Mitarbeitern in der Fabrik geschickt bekommen!"

"Solche Dinge stacheln die Leute emotional an. Und die Dynamik, die aus so einer Führung entsteht, ist sehr, sehr wichtig. Denn selbst wenn es durch die Boxenstopps entstanden ist: Es beweist, dass wir uns jetzt am anderen Ende des Feldes bewegen. Zumindest manchmal. Und ich bin guter Dinge, dass sich das nachhaltig in positive Energie umwandeln lässt."

Dass Aston Martin nach einer bislang schwierigen Saison 2022 zuletzt einen leichten Aufwärtstrend gezeigt hat, wertet Krack als "definitiv" positiv: "Wir haben ein paar Dinge ausprobiert. Einige davon sind schon für nächstes Jahr, getestet am diesjährigen Auto. Und die haben sich als Verbesserung herausgestellt, also lassen wir sie drauf."

"Das bedeutet aber noch lange nicht", warnt er, "dass wir nächstes Jahr automatisch vorn mitfahren werden. Wir müssen bescheiden bleiben und versuchen, in Mexiko den nächsten Schritt zu machen. Oder besser gesagt: in den nächsten drei Rennen. Und dann müssen wir versuchen, für nächstes Jahr nochmal einen kleinen Schritt draufzulegen."

Erstmal gibt's für Aston Martin noch ein ganz unmittelbares Ziel, nämlich sich in der Konstrukteurs-WM vom siebten auf den sechsten Platz zu verbessern. Aktuell hat das Team einen Punkt Rückstand auf Alfa Romeo. Nach hinten hat man 13 Punkte Vorsprung auf Haas und 15 auf AlphaTauri. Krack sagt: "Wir daher auf dem Boden bleiben und von Rennen zu Rennen schauen."

"Wir müssen Alfa Romeo Respekt entgegenbringen. Sie hatten in Austin ein Update, waren im Qualifying ziemlich schnell. Es ist kein Selbstläufer, dass wir sie überholen", glaubt er. "Außerdem dürfen wir nicht übersehen, dass die Teams hinter uns auch nicht weit weg sind. Wenn wir einen Doppelausfall haben, kann es ganz schnell drehen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.