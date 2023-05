Aston Martin nimmt Stroll nach Monaco-Pleite in Schutz: "Kein Drama"

Für Lance Stroll war es ein Formel-1-Wochenende zum Vergessen in Monaco. Zuerst schied der Aston-Martin-Pilot bereits als 14. in Q2 aus, was seine Chancen auf Punkte am Sonntag erheblich reduzierte, ehe er schließlich beim Rennen im engen zweiten Sektor auf den Intermediates mit einem Unfall ebenfalls vorzeitig die Segel streichen musste.

Verheerend war der Ausfall nicht, da Stroll ohnehin nicht in den Punkterängen lag, doch am gesamten Monaco-Wochenende stand er klar im Schatten seines Teamkollegen Fernando Alonso, der mit Platz zwei sein fünftes Podium der Saison einfahren konnte.

"Für den Lance war es natürlich ein schwieriges Rennen, wo er losgefahren ist, dann muss man extrem Geduld haben", nimmt Teamchef Mike Krack seinen Piloten in Schutz. "Man hat ein schnelleres Auto und man kommt nicht vorbei, das ist schon sehr schwierig und ich glaube, er wurde dann auch überrascht."

"Ich glaube, es war in Kurve sechs, wo er dann Aquaplaning hatte und dann war da natürlich die Sache schnell zu Ende. Aber man muss es versuchen, man muss versuchen zu pushen, wenn man freie Fahrt hat, das habe ich auch vor dem Rennen gesagt. Und dass dann solche Dinge passieren in Monaco, das kommt vor, ist aber kein Drama."

Stroll macht Bremsprobleme für Fehler verantwortlich

In der WM liegt Stroll mit seinem nächsten Nuller nur noch an achter Stelle mit 27 Punkten. Teamkollege Alonso konnte in Monaco hingegen sogar Boden gutmachen auf P2 und liegt mit 93 Punkten nur noch zwölf Zähler hinter Sergio Perez im Red Bull.

"Um ehrlich zu sein, war das kein Rennen, an das man sich erinnern kann", bilanziert der Kanadier. "Die erste Runde war ziemlich ereignisreich - viele Zusammenstöße, viele herumfliegende Teile! Durch diese Zusammenstöße wurde das Auto ziemlich stark beschädigt, aber ich konnte trotzdem einige der Autos vor mir überholen."

"Ich glaube, ich bin da draußen etwa fünf Mal in die Mauer gefahren, aber es war einfach nicht mein Tag. Glückwunsch an Fernando für ein hervorragendes Ergebnis - ich werde nächstes Wochenende in Barcelona in die Punkteränge fahren wollen. Ich freue mich schon auf Spanien."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.