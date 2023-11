Aston Martin: "Reines Glück", dass nicht auch Alonso verunfallt ist

Ein loser Schachtdeckel hat im ersten Freien Training zum Grand Prix von Las Vegas 2023 einen schweren Unfall bei Ferrari-Fahrer Carlos Sainz verursacht. Nun meint Mike Krack als Teamchef von Aston Martin: Es sei "reines Glück" gewesen, dass nicht auch Fernando Alonso einen solchen Zwischenfall gehabt habe.

"Wir waren [vorab] nicht informiert, aber wir haben die Flaggen gesehen und haben den Fahrer darauf aufmerksam gemacht, dass da was ist auf der Geraden", erklärt Krack bei Sky. Prompt gelang es Alonso, die schadhafte Stelle zu umfahren. "Aber das hätte uns auch treffen können", meint Krack.

"Man kann natürlich sagen, es war eine gute Reaktion [des Fahrers], aber solche Dinge können uns auch passieren. Da haben wir Glück gehabt."

Ob in solchen Situationen die Sportwarte an der Rennstrecke nicht vielleicht eigenmächtig rote Flaggen zeigen sollten, wird Krack dann gefragt. Das aber sei "schwer zu sagen", so der Teamchef.

"Wenn jeder Sportwart auf Rot drücken kann und dann mal was schiefgeht, das ist natürlich schwierig. Es ist immer schwierig, so schnell zu reagieren. Ich glaube, der Rennleiter wusste das auch nicht, dass da was liegt."

Gute Frühform bei Aston Martin besorgt den Teamchef

Ungeachtet dessen habe Aston Martin am ersten Fahrtag in Las Vegas nur positive Rückmeldungen durch die Fahrer erhalten. "Das macht mir ein bisschen Sorge", sagt Krack. "Wenn man freitags zufrieden ist, dann geht es meistens nach hinten los nachher."

"Aber im Ernst, es war eine gute Session gestern. Wir hatten einen großen Plan, wir haben alles abgearbeitet. Wir haben auch einen Satz mehr Reifen genommen als andere mit den Softs. Von daher ist man vielleicht auch ein bisschen besser im finalen Ranking als man sein sollte, aber wir sind zuversichtlich."

Zum Auftakt in Las Vegas waren beide Aston Martin in die Top 8 gefahren: Alonso hatte als Dritter besser abgeschnitten als Lance Stroll auf Position acht im zweiten Freien Training.

