Aston Martin über den Zenit? Die Formkurve zeigt nach unten

Aston Martin war drauf und dran, ein Topteam in der Formel 1 zu werden: Im Jahr 2023 mischten Fernando Alonso und Lance Stroll regelmäßig an der Spitze mit. Alonso holte allein sieben Podestplätze, Stroll fuhr regelmäßig in die Punkte. Aston Martin landete mit 22 Punkten Rückstand auf McLaren knapp auf dem fünften Platz. Von dieser Stärke scheint 2024 nichts mehr übrig zu sein.

Aston Martin liegt nach Silverstone abgeschlagen auf dem fünften Platz der Gesamtwertung und hat 153 Punkte Rückstand auf Mercedes auf Platz vier. Stroll fuhr bisher nur viermal in die Punkte, Alonso schaffte es zwar regelmäßig in die Top 10, ein Podium gab es aber noch nicht.

Doch warum hat Aston Martin an Schwung verloren? Die anderen Teams scheinen im Winter besser gearbeitet zu haben als der Rennstall. Schon 2023 haben die Upgrades nicht so gefruchtet wie bei der Konkurrenz. Auch 2024 haben die Upgrades nicht wesentlich zur Leistungssteigerung beigetragen.

Das Auto scheint schwierig zu fahren zu sein: Alonso hatte Probleme in Imola, einen Unfall im Freien Training und einen Abflug im Qualifying. Aston-Martin-Performance-Direktor Tom McCullough erklärt: "Wir haben eine Charakteristik in der Balance, die das Auto schwieriger abzustimmen und zu fahren macht. Dieses Problem haben andere auch, es ist immer ein Kompromiss."

Laut McCullough weiß Aston Martin, wo die Probleme des Autos liegen und welche Strecken dem Team am besten liegen. "In Kanada waren wir deutlich konkurrenzfähiger", sagt er. Dort fuhr Aston Martin zum dritten Mal in vier Rennen mit beiden Autos in die Punkte. Schnelle, lange Kurven sind das rote Tuch für das Auto, weshalb Alonso und Stroll immer wieder Probleme haben.

einen neuen Frontflügel ein, der die Schwächen teilweise ausmerzen sollte. Immerhin fuhr Aston Martin zum vierten Mal mit beiden Autos in die Punkte und zeigte eine solide Leistung. Teamchef Mike Krack wollte "konservativer" vorgehen, freut sich aber über die Punkte. Einziger Wermutstropfen: An Nico Hülkenberg im Haas, der Sechster wurde, kam Aston Martin nicht heran.