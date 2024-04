Aston-Martin-Update katapultiert Fernando Alonso auf P5

Hat sich das neue Upgrade von Aston Martin bezahlt gemacht? Nachdem Fernando Alonso gestern im Vergleichstest noch mit dem alten Paket unterwegs war, hatte das Team über Nacht auch seinen Boliden mit dem verbesserten Material ausgestattet - und prompt Erfolg gehabt.

Alonso fuhr im Qualifying von Suzuka (Formel 1 2024 live im Ticker) auf einen guten fünften Startplatz und war damit sehr zufrieden: "Platz fünf ist heute das absolute Maximum", sagt er gegenüber Sky. "Ich denke, mehr war nicht drin im Auto. Das freut mich für das Team."

Er selbst gibt zu, dass das Ergebnis für ihn etwas unerwartet kam. "Uns fehlen nur ein paar Hundertstel auf Ferrari, und Leclerc ist sogar hinter uns, genau wie Piastri und die Mercedes", lobt der zweimalige Weltmeister und sieht einen deutlichen Aufwärtstrend.

Denn: Im vergangenen September war Alonso nur von Position zehn aus ins Rennen gegangen. "Wir waren vor sechs Monaten hier. Damals fehlten uns 1,5 Sekunden auf die Poleposition, und jetzt sind es nur vier Zehntel. Wir gehen also definitiv in die richtige Richtung", lobt er.

Wie viel davon dem neuen Upgrade geschuldet ist, das unter anderem einen neuen Unterboden, Beam-Wing, Diffusor und eine neue Motorhaube umfasst, ist für ihn aber schwierig zu sagen. "Wir müssen noch die Daten abwarten. Aber wenn man an zwei Tagen mit zwei unterschiedlichen Autos fährt, ist das schon der bestmögliche Vergleich."

"Ich habe noch nicht mit dem Team gesprochen, aber wenn ich auf das Ergebnis schaue, ist es ein guter Schritt nach vorne", so der Spanier. "Allerdings ist es hier sehr eng. Ein oder zwei Zehntel können die ganze Startposition verändern. Aber wir wollen immer mehr. Auch wenn wir das Auto jetzt verbessert haben, freuen wir uns schon auf das nächste Upgrade."

Stroll rätselt nach Q1-Aus

Auch Teamkollege Lance Stroll hatte das Upgrade des Teams, und das schon am Freitag, doch für den Kanadier war überraschend bereits nach Q1 Schluss: Er wurde nur 16.

"Ich hatte heute im Qualifying einfach nicht die Pace, die ich brauchte, und wir verstehen noch nicht, warum", hadert er. "Ich denke, ich bin bis an die Grenze dessen gegangen, wozu mein Auto in der Lage war, aber mir fehlte der Speed, um Q1 zu überstehen."

"Das Update-Paket scheint bei Fernandos AMR24 zu funktionieren, also werden wir heute Abend einen Blick darauf werfen, ob es noch etwas gibt, das mein Auto beeinträchtigt haben könnte", so Stroll. "Vor dem Grand Prix liegt noch eine Menge Arbeit vor uns. Wir müssen das Beste aus jeder Gelegenheit machen, die sich uns morgen bietet."

Alonso: Geht es im Rennen nach hinten?

Die deutlich besseren Chancen auf ein gutes Ergebnis hat am Sonntag Alonso, der aber bezweifelt, dass er seine Position im Rennen halten kann: "Ich bin eher vorsichtig in meinen Vorhersagen, und wenn ich auf die ersten drei Rennen schaue, dann waren wir samstags immer sehr stark, aber sonntags nicht so", sagt er.

"Wir gehören also nicht wirklich in die Top 5, und wenn ich von Oscar [Piastri] und den beiden Mercedes oder so überholt werde, dann ist das normal, schätze ich, und wir fallen auf unsere normale Position", so der Spanier, der glaubt, dass am Sonntag weniger die Reifen den Unterschied machen werden, sondern eher die reine Pace der Autos.

"Aber schauen wir, was wir anstellen können. Ich stehe dem offen gegenüber, was das Rennen bringen wird. Ich bin extrem stolz und glücklich über die Leistung heute, aber morgen ist ein neuer Tag."

