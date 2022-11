Aston Martin vs. Alfa Romeo im Kampf um P6: "Wird sehr schwer sein"

Audio-Player laden

Im Kampf um Platz sechs in der Konstrukteurswertung konnte Aston Martin zuletzt Boden gutmachen und sammelte innerhalb von drei Rennen 24 Punkte, während Alfa Romeo leer ausging. In Mexiko konnte Aston diesen Lauf jedoch nicht fortsetzen, Alfa sammelte zumindest einen Zähler.

Vor den letzten zwei Formel-1-Rennen der Saison trennen sie vier Punkte: Alfa Romeo kommt auf 53, Aston Martin auf 49. Noch ist nichts verloren, aber auch nicht gewonnen.

"Wir haben zuletzt viele Punkte geholt, ja, aber es ist nicht einfach, Alfa Romeo zu überholen", weiß Aston-Teamchef Mike Krack und sagt mit Blick auf Mexiko: "Wir haben gesehen, wie schnell sie an diesem Wochenende waren - viel, viel schneller als wir."

"Und wir dürfen auch nicht vergessen", ergänzt er, "dass sie in Suzuka schnell waren, sie waren in Texas schnell, aber sie haben es nicht zusammengebracht. Ich denke also, dass es für uns sehr schwer sein wird, sie einzuholen oder gar zu überholen."

"Wir hoffen auf schwierige Bedingungen, wie man sie in Brasilien manchmal hat. Denn ich denke, dass wir als Team ziemlich gut darin sind, damit umzugehen. Es würde mich überraschen, wenn die Entscheidung in Abu Dhabi erst in der letzten Runde fallen würde, aber vier Punkte sind natürlich eine Menge."

Das gilt erst recht im umkämpften Mittelfeld und bei nur noch zwei ausstehenden Rennen. "Vier Punkte heißt, wir müssen fünf Punkte mehr holen, denn sie sind einmal Fünfter geworden. Es wird also schwierig werden, aber wir werden es versuchen", so Krack.

