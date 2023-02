Stroll-Einsatz weiter offen: Alonso am Freitag einziger Aston-Martin-Pilot

Audio-Player laden

Noch immer ist nicht klar, ob Lance Stroll in der kommenden Woche am Formel-1-Saisonauftakt in Bahrain teilnehmen kann. Der Kanadier verpasst die derzeit stattfindenden Testfahrten in Sachir, weil er sich bei einem Fahrradunfall verletzt hat. Wie das Team mittlerweile bestätigt hat, handelt es sich um eine Verletzung des Handgelenks.

"Er hat letzte Woche trainiert und versucht, an seiner Fitness zu arbeiten", sagte Teamchef Mike Krack. "Er fuhr Rad und hatte einen kleinen Zwischenfall, bei dem er sich verletzte. Und aus Vorsichtsgründen haben wir entschieden, dass es besser ist, ein wenig zu warten und nächste Woche bereit zu sein."

Nähere Details zum Ausmaß von Strolls Verletzungen möchte Krack aber nicht preisgeben: "Nein, das ist seine persönliche Sache", winkt er auf Nachfrage ab. "Er ist also an der Hand, am Handgelenk verletzt. Aber ich möchte nicht ins Detail gehen, denn das ist auch eine private Sache."

Nach Informationen unserer Kollegen von 'Motorsport.com Italia' soll der Unfall beim Training in Malaga passiert sein. Stroll soll daraufhin ins Krankenhaus von Barcelona gekommen sein, wo er sich einer Operation unterziehen musste. Diese wurde von Xavier Mir durchgeführt, der auch schon den mehrmaligen MotoGP-Weltmeister Marc Marquez operiert hatte.

Bei den Testfahrten in Bahrain wird Stroll von Formel-2-Meister Felipe Drugovich ersetzt, der aber selbst am Donnerstagmittag noch nicht wusste, ob er auch an den kommenden Testtagen zum Einsatz kommen wird.

Aston Martin wartet auf Stroll

Doch selbst wenn das der Fall sein sollte, heißt das laut Krack nicht, dass Stroll auch definitiv am kommenden Wochenende ausfallen wird: "Er hat heute die Vormittagseinheit absolviert", sagt er. "Ich denke, das ist auch etwas, das man als Team tun muss, um alle Eventualitäten abzudecken."

"Wir haben noch keine endgültige Entscheidung getroffen, wie wir in den nächsten Tagen vorgehen werden. Das werden wir in den nächsten Stunden entscheiden."

Viel dürfte auch darauf ankommen, wann der Unfall von Stroll überhaupt passiert ist. Denn das ist nicht bekannt. Sollte es kurz vor den Testfahrten passiert sein, dann ist es unwahrscheinlich, dass Stroll in Bahrain am Start stehen wird. Sollte es allerdings schon Anfang Februar gewesen sein und erst kurz vor dem Test bekannt geworden sein, dann könnte die Erholungszeit ausreichen.

Mit Stoffel Vandoorne hätte Aston Martin auch einen zweiten Ersatzpiloten, der am kommenden Wochenende in Bahrain sein wird, bei den Testfahrten aber aufgrund des Formel-E-Events in Kapstadt fehlt.

Gerüchte, Sebastian Vettel könnte bei seinem alten Team noch einmal als Ersatz einspringen, entbehren jedoch jeglicher Grundlage.

Drugovich: Defekt gleich bei der ersten Ausfahrt

Drugovich hatte am Donnerstagmorgen insgesamt 40 Runden absolviert und eine Bestzeit von 1:34.564 Minuten erzielt. Probleme gab es allerdings gleich zu Beginn, als ein Elektronikproblem seinen Aston Martin und damit auch die Session vorrübergehend lahmgelegt hatte.

"Es hat ziemlich viel Zeit gekostet, das zu reparieren", ärgert er sich. "Aber es war ziemlich unkompliziert, eine einfache Sache."

Ansonsten lief es für den Brasilianer aber ganz gut: "Danach ging es weiter, viele Tests für das Team, aufregend für mich, aufregende Zeiten. Ich bin natürlich hier, um Lance eine schnelle Genesung zu wünschen. Aber solange ich hier bin, habe ich Spaß und versuche, dem Team zu helfen."

Ob er auch am kommenden Wochenende noch einmal für Stroll ins Auto klettern darf, ist offen: "Wir wissen es noch nicht. Sie bewerten es Tag für Tag", sagt Drugovich. "Ich weiß also nicht, was passieren wird, es hängt auch von ihm ab."

Am Freitag wird Fernando Alonso erst einmal der einzige Fahrer bei Aston Martin sein: "Felipe ist auf Stand-by für den Fall, dass wir ihn brauchen", teilt das Team mit. Das Aufgebot für Samstag will man erst morgen festlegen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.