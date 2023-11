Aston Martin: Wie Magnussens Pole 2022 zur Überraschung beitrug

Wer hätte darauf gewettet, dass Aston Martin mit Lance Stroll und Fernando Alonso beim Formel-1-Rennen in Brasilien in der zweiten Startreihe stehen würde? Nach den katastrophalen Wochenenden in den USA und Mexiko schien ein solches Szenario unwahrscheinlich.

Drei von vier Mal wurde dort nämlich aus der Boxengasse gestartet, während das Team versuchte, mehr über das in Austin vorgestellte Update-Paket zu erfahren. Zu allem Überfluss schied Alonso in beiden Rennen mit einem Schaden am Unterboden aus.

Teamchef Mike Krack versprach nach dem Rennen in Mexiko, dass Aston Martin sich auf die Daten verlassen würde, um zu entscheiden, was am Wochenende in Brasilien gefahren wird, und nicht unbedingt das komplett neue Paket einsetzen würde, nur um zu beweisen, dass es funktioniert.

Die Ingenieure entschieden, was für die speziellen Herausforderungen in Interlagos am besten funktionieren würde, und kombinierten Elemente aus alt und neu.

Es gab ermutigende Anzeichen, als Stroll im Training Sechster wurde. Natürlich kann man sich nie sicher sein, was jeder in den Trainings macht, aber im Qualifying wurde diese Leistung bestätigt.

Stroll und Alonso belegten in Q1 unter normalen Bedingungen die Plätze sechs und sieben, und als es zu regnen drohte, die Strecke aber noch trocken war, wurde der Spanier in Q2 sogar Vierter, während sein Teamkollege nur Zehnter wurde.

Das Tempo war wirklich gut und Aston Martin hatte das Gefühl, dass nur Red Bull und McLaren schnellere Autos hatten. In Q3 ging es dann nur noch um das Timing und darum, das Beste aus der Situation zu machen, als der Regen einsetzte. Das Team in Silverstone und seine Fahrer haben genau das Richtige getan.

"Es ist ein gutes Ergebnis heute, ich denke, wir können alle sehr zufrieden sein mit dem, was wir erreicht haben", sagt Krack nach der Session zur globalen Sprachausgabe von Motorsport.com.

"Heute müssen wir wirklich alles unter Teamwork einordnen. Von der Analyse, die wir gemacht haben, über die Auswahl des Pakets, das wir hierher gebracht haben, die Umsetzung, das Fahren und dann am Ende auch noch da zu sein."

"Die Abstände sind hier so eng", ergänzt Performance-Direktor Tom McCullough. "Aber das Team hat das beste Auto auf die Strecke gebracht, das wir haben, mit allem, was wir in den letzten Rennen gelernt haben. Und sie haben jede einzelne Session gut gemeistert. Um ehrlich zu sein, war ich wirklich beeindruckt von der Leistung."

Als Erste aus der Box rausfahren

Der Schlüssel in Q3 lag darin, beide Autos vor allen anderen an die Boxenausfahrt zu bringen, um so schnell wie möglich eine Runde drehen zu können. Während dies im Nachhinein wie eine Selbstverständlichkeit erscheint, zogen es andere vor, etwas später herauszufahren, weil sie hofften, genau das richtige Zeitfenster zu erwischen, bevor der Regen kommt.

So konnte man auch vermeiden, dass die Reifen an Temperatur verloren, während die Fahrer am Ende der Boxengasse darauf warteten, dass die Ampel auf Grün schaltete.

Inspiriert von dem, was Kevin Magnussen im vergangenen Jahr mit Haas gemacht hatte, als er als Erster aus der Box kam und sich die Poleposition sicherte, erwies sich die Strategie von Aston Martin trotz des Problems mit den Reifentemperaturen als richtig.

McCullough, der Nico Hülkenbergs Ingenieur bei Williams war, als der Deutsche vor 13 Jahren in Brasilien auf abtrocknender Strecke die Poleposition holte, sagt, die Strategie sei klar gewesen.

"Wenn man die ersten beiden Autos in Q3 hat, hat man natürlich die beste Chance, eine Runde zu drehen, bevor der Regen kommt", betont er. "Die Bedingungen waren schwierig. Auch die Reifentemperaturen waren nicht optimal. Aber man kann nicht alles haben.

Magnussen als gutes Beispiel

"Wir hatten auch Verkehr auf der Runde, weil einige der Jungs, die später rausgefahren sind, auch ein bisschen im Weg waren. Aber hey, zweite Startreihe, dritter und vierter Platz, ein fantastisches Ergebnis."

"Es ist wie 2010, als Nico die Pole geholt hat. Du weißt nicht, was das Wetter hier machen wird. Also fährt man raus", so McCullough. "Wir haben es letztes Jahr bei Kevin gesehen: Du fährst vorne weg, der Regen kommt schneller als das Radar dir sagt, und du fährst einfach eine Runde."

"Wir waren ziemlich enttäuscht über die Runden, sie waren nicht toll, die Fahrer hatten zu kämpfen. Aber es ist ein relatives Spiel, nicht wahr? Viele hinter uns haben sich auf dem Gras gedreht, und dann kam der Regen. Das war wirklich fantastisch."

Krack stimmt zu, dass Magnussens Pole-Start 2022 ein gutes Beispiel dafür war, was zu tun ist, wenn in Brasilien dunkle Wolken aufziehen: "Wir haben im vergangenen Jahr mit Kevin gelernt, dass man bei so einem bedrohlichen Wetter der Erste sein muss", sagt er.

"Es stimmt, dass man Reifentemperatur verliert. Aber wenn man dem Regen etwas voraus ist und jemand anderes den Regen abbekommt, hat das einen viel größeren Einfluss als die Reifentemperatur."

"Es ist also eine Entscheidung, die man treffen muss. Die Arbeit an der Boxenmauer war heute wirklich Weltklasse. Und dann haben die Fahrer fantastisch gearbeitet, aber auch in der Garage war es sehr, sehr stark", lobt er.

"Und ich denke, die Fahrer mussten das auch umsetzen, und das haben sie sehr gut gemacht. Ich denke, es ist eine große Erleichterung, in einer besseren Position zu sein, als wir es zuletzt waren".

In 21 Rennen nie das gleiche Auto

Doch mit welcher Spezifikation des AMR23 fuhr das Team eigentlich überhaupt? "Diese Konfiguration ist noch nie zuvor gefahren worden", sagt Krack. "Es ist eine Mischung. Ich sage immer, die Autos sind sehr kompliziert, sehr komplex, und man muss versuchen, das zu verstehen."

"Großes Kompliment an alle im Werk und hier, wie hart jeder in den letzten Wochen gearbeitet hat, um all das zu definieren, aber auch um eine Richtung für das nächste Jahr festzulegen. Ich denke, das ist eine Belohnung für alle."

Wir neigen dazu, die unmittelbaren Auswirkungen von Updates zu analysieren, seien sie positiv oder negativ, und die Welt hat unweigerlich den Eindruck gewonnen, dass Aston mit dem Austin-Paket seine Ziele verfehlt hat. Aber so einfach ist es nicht.

"Um ehrlich zu sein, haben wir in 21 Rennen nie ein und dasselbe Paket eingesetzt", sagt McCollough und zählt dabei das abgesagte Rennen in Imola mit. "Wir haben eine Kombination von Teilen, die für diese Strecke am besten geeignet ist. Und das sind viele Teile am Auto. Wir haben auf der Strecke gelernt, das Auto zu verstehen, und wir haben einfach versucht, so schnell wie möglich zu fahren."

"Das ganze Auto ist eine Mischung aus allem, was man das ganze Jahr über macht. Unter der Haube liegen die Tücken dieser Formel-1-Autos. Es sind die Details, die kleinen Dinge, die die Leute nicht sehen. Es ist eine Kombination aus vielen Teilen, und insgesamt war es unter den heutigen Bedingungen auf dieser Strecke wirklich gut."

"Die Realität hier ist, dass die Abstände sehr eng sind, aber im Trockenen wurde Fernando, glaube ich, nur vom Red Bull und vom McLaren geschlagen. Die Abstände sind also sehr, sehr eng, wie immer hier. Aber was zählt, sind Punkte."

Stroll hat "großartigen Job gemacht"

Vor allem für Stroll ist der Sonntag nun sehr wichtig geworden. Natürlich wird es für den Kanadier nicht einfach, seinen dritten Platz zu verteidigen - die McLarens sind sehr schnell und auch Lewis Hamilton und Carlos Sainz haben schnelle Autos -, aber er kann einen großen Schritt in Richtung Saisonwende machen.

"Er hat einen großartigen Job gemacht", lobt Krack. "Ich meine, da gibt es nichts zu sagen. Er war vom Training an dabei, er war mit dem Auto zufrieden. Und er hat es sogar durch Q1 gebracht. Wir wollten eigentlich drei Mal fahren, basierend auf den Ergebnissen der letzten Wochen. Aber das mussten wir nicht, also hat er aufgehört."

"Und ich glaube, er hat sich sehr wohl gefühlt. Ich denke, wir hatten wirklich Glück, dass wir mit beiden Autos ins Q3 gekommen sind, denn die Abstände sind einfach extrem gering. Und dann war es am Ende eine tolle Runde", so Krack.

"Am Ende war es sehr schwierig mit dem veränderten Wind und dem aufziehenden Wetter, aber ich denke, alles in allem können wir zufrieden sein und ich freue mich wirklich für Lance", so Krack.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.