Aston Martin will Flügelwahl prüfen, um Lücke zu Red Bull zu verringern

Aston Martin wird nach dem Grand Prix von Australien an diesem Wochenende prüfen, ob es die Wahl seines Flügels überdenken muss, um Red Bulls immensen Top-Speed-Vorteil in der Formel 1 zu kontern.

Zwar hat sich das Team aus Silverstone in den ersten beiden Grands Prix der Saison als enger Herausforderer von Red Bull erwiesen, aber es wurde auch deutlich, dass es große Unterschiede in der Leistung der beiden Autos gibt.

Der AMR23 von Aston Martin hat klare Stärken beim Bremsen, Beschleunigen und in langsamen Kurven. Aber es fiel auch auf, wie viel er auf den Geraden an Red Bull verliert.

So war Fernando Alonso im Qualifying von Saudi-Arabien rund zehn km/h langsamer als der Polesetter Sergio Perez - und auf der Start-Ziel-Geraden einer der Langsamsten.

Aston Martin ist der Meinung, dass der große Unterschied zwischen den beiden Autos auf die Wahl des Flügels zurückzuführen ist. Red Bull verfolgte schon früh in der Saison einen aggressiven Ansatz und brachte für Saudi-Arabien eine Spezifikation mit weniger Abtrieb und geringerem Luftwiderstand als die Konkurrenz an den Start, was sich besonders bei offenem DRS als vorteilhaft erwies.

Aston Martin hingegen hat sich auf einen Flügel mit höherem Abtrieb festgelegt, da sich das Unternehmen aufgrund der Kostenbegrenzung nicht leisten konnte, in dieser Phase der Saison eine Version mit geringerem Luftwiderstand einzuführen.

McCullough: Wollten die ersten Rennen abwarten

Nachdem Aston Martin die Eigenschaften des Autos in den ersten beiden Rennen beobachtet hat, wird es seine Pläne nach dem Rennen in Melbourne neu bewerten, um herauszufinden, ob es seine Herangehensweise ändern muss.

Aston Martins Performance-Direktor Tom McCullough erklärt: "Wir haben uns gesagt, dass wir die ersten drei Rennen hinter uns bringen und dann darüber nachdenken werden, ob wir unseren derzeitigen Plan ändern müssen."

Zwar habe Aston Martin in Bahrain einige Set-up-Entscheidungen getroffen hat, um den Abtrieb für ein besseres Reifenmanagement zu erhöhen, sagt McCullough. Der Unterschied zwischen seinem Team und Red Bull in Saudi-Arabien sei aber ganz offensichtlich in der Flügelphilosophie begründet gewesen.

Aston Martin wusste um Nachteile des Flügels

"Im Qualifying ist der Red Bull mit dem DRS natürlich sehr stark", so McCullough. "Und ich denke, dass wir in einer Rennsituation aus Kostengründen nicht jeden Flügel, den wir wollen, auf jeder Strecke haben können. Also haben wir Prioritäten gesetzt."

"Wir wussten (in Saudi-Arabien; Anm. d. R.), dass der Flügel, den wir entworfen und hergestellt haben, auf der Geraden nicht so schnell sein würde, wie wir wollten. Aber wir müssen die Menge an Flügeln, die wir bauen, über 23 Rennen hinweg abwägen."

Dennoch sei es das Ziel, das Auto so gut wie möglich weiterzuentwickeln, um den Vorsprung den Red Bull derzeit hat, zu verringern und "so nah wie möglich an sie heranzukommen".

"Aber sie werden nicht stillstehen", weiß McCullough. "Sie haben einen guten Vorsprung, besonders über eine Runde, wenn man sich anschaut, wie schnell ihr Auto ist."

"Da sind da noch Ferrari und Mercedes. Es wird in diesem Jahr sehr schwer sein, das Entwicklungstempo dieser Teams beizubehalten, ganz zu schweigen von Red Bull. Aber wir sitzen hier Woche für Woche und versuchen unser Bestes."

