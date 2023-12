Aston Martin: "Wirklich beeindruckt? von Ersatzfahrer Drugovich

Felipe Drugovich, Formel-2-Champion von 2022, hat vor kurzem sein erstes Jahr als Ersatz- und Simulatorfahrer bei Aston Martin abgeschlossen und laut Team einen wichtigen Teil zur erfolgreichen Saison beigetragen. "Er hat uns von Anfang an beeindruckt", erinnert sich Tom McCullough.

"Als er am dritten Testtag in Bahrain für Lance eingesprungen und zeitgleich mit den anderen Fahrern eine Rennsimulation gefahren ist, habe ich mir zum ersten Mal gedacht: 'Wow, das Auto ist schnell.'"

Mehr als 6.000 Kilometer im Simulator

Dabei hat sich vor allem Drugovichs Erfahrung mit den Niederquerschnittsreifen von Pirelli, die erst 2022 in der Formel 1 eingeführt, davor aber schon einige Jahre in der Formel 2 gefahren worden ist, als unschätzbar wertvoll für Aston Martin herausgestellt: "Er ist drei Jahre Formel 2 gefahren und kannte sich gut mit den Reifen aus. Seine unaufgeregte Fahrweise und die Fähigkeit, sich schnell auf eine Strecke einstellen zu können, sind seine hervorstechendsten Merkmale."

Diese Eigenschaften helfen Drugovich auch in seiner Simulator-Arbeit: "Er ist über 6.000 Kilometer in unserem Testprogramm gefahren und hat sich dabei kontinuierlich gesteigert", erklärt McCullough. "Wir haben ihn Qualifyingsimulationen, Rennsimulationen und alle anderen Fähigkeiten, die man zum Rennfahren braucht, üben lassen."

Dadurch sei Drugovich mittlerweile "ein sehr, sehr guter Simulatorfahrer, der immer besser und besser wird." Für McCullough war es deshalb keine "große Überraschung", als Drugovich bei den Testfahrten in Abu Dhabi einfach ins Auto stieg und "von Anfang an eine Top-Performance ablieferte."

Zeit bei Aston Martin mit Ablaufdatum versehen

Doch wohin führt der Weg von des 23-jährigen Brasilianers? Lance Stroll sitzt beim Rennstall, der seinem Vater gehört, fest im Sattel und auch mit Altmeister Alonso möchte das Team den Vertrag über 2024 hinaus verlängern. Drugovich muss also höchstwahrscheinlich das Team wechseln, um sich den Traum, Stammpilot in der Formel 1 zu sein, erfüllen zu können.

Sollte dieser Fall eintreten, wäre man bei Aston Martin nicht frustriert darüber, Drugovich für ein anderes Team vorbereitet zu haben, wie McCullough versichert: "Für uns ist es sehr wichtig, einen guten Fahrer zu haben, der im Notfall einspringen kann. Außerdem sind seine Leistungen im Simulator sehr beeindruckend. Wir profitieren also schon jetzt von seiner Arbeit."

"Als er am Freitag [beim Test in Abu Dhabi] gefahren ist, hat er uns die Daten gebracht, die wir gebraucht haben, was wichtig ist, da wir laut Reglement verpflichtet sind, einen Fahrer im ersten Freien Training einzusetzen. Dafür eignet er sich hervorragend, denn er ist fast so gut wie ein Stammfahrer." Fest steht, dass Drugovich Aston Martin auch 2024 in gleicher Rolle erhalten bleibt. Wie es danach weitergeht, wird die Zukunft zeigen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.