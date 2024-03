Aston Martin: Wollen Abstand an Spitze "so schnell wie möglich schließen"

Den ersten Erkenntnissen des Trainingsdonnerstages in Bahrain nach zu urteilen, hat sich das Aston-Martin-Formel-1-Team als fünfte Kraft in der Hackordnung konsolidiert. Der Fokus für das Team wird jedoch auf der Weiterentwicklung in der Saison liegen, nachdem man dort im Vorjahr einige Probleme hatte und im Jahresverlauf immer weiter zurückgefallen ist.

"Wir haben einen ziemlich aggressiven Entwicklungsplan vor uns", sagte Technikchef Dan Fallows bereits nach den Testfahrten in der vergangenen Woche. "Wir sind sehr darauf bedacht, uns in der Entwicklung während der Saison zu messen. Das ist etwas, was man unbedingt tun muss, wenn man ein Spitzenteam sein will, und genau das wollen wir tun."

"Sobald wir das erste Rennen erreicht haben, wissen wir genau, wo wir in der relativen Hackordnung stehen, und wir werden wissen, welche Ziele wir erreichen müssen. Aber für uns geht es vor allem darum, wie groß der Abstand zum schnellsten Auto ist und wie wir ihn so schnell wie möglich schließen können."

Warum P3 von Alonso im zweiten Training trügt

Während es auf einer schnellen Runde am Donnerstag für Fernando Alonso noch ganz gut aussah - der Spanier beendete das zweite Freie Training auf Platz drei mit einem Rückstand von 0,286 Sekunden auf die Bestzeit von Lewis Hamilton -, fiel Aston Martin in den Longruns am Ende der Session zurück. Im Schnitt fehlten 0,75 Sekunden pro Runde auf Max Verstappen im Red Bull, der diese Disziplin anführte. Damit war der AMR24 auch langsamer als McLaren, Mercedes und Ferrari.

"Wir gehen in diese Saison und haben nach einem Schritt über den Winter gesucht", fügt Fallows hinzu. "Wir wollten sicherstellen, dass wir eine Verbesserung bekommen, auch wenn es eine Weiterentwicklung des letztjährigen Autos ist. Aber wir wollten, dass es sowohl eine starke Verbesserung als auch eine starke Weiterentwicklungsbasis ist."

"Wir waren nicht zu 100 Prozent zufrieden mit dem, was wir letztes Jahr in der Entwicklung während der Saison erreicht haben. Und wir wollten sicherstellen, dass wir auch während der Saison auf höchstem Niveau mithalten können."

Mike Krack mahnt: Bahrain keine repräsentative Strecke

Ein Problem während der vergangenen Saison war der fehlende Topspeed, da der AMR23 zu viel Luftwiderstand erzeugte. Während man auf engen Stadtkursen sehr konkurrenzfähig war, hatte Aston Martin besonders auf den Höchstgeschwindigkeitsstrecken seine Probleme. Das soll sich in diesem Jahr ändern, ohne die Stärke in den Kurven zu verlieren.

"Einer der Bereiche, auf die wir uns konzentriert haben, ist die Effizienz des Autos und bisher scheint es zu funktionieren", sagt Fallows, doch Teamchef Mike Krack mahnt: "Lasst uns aber nicht vergessen, dass es für den Topspeed keine Punkte gibt!"

Der Luxemburger sagt zudem, dass sich Aston Martin 2024 "nicht zu sehr auf die Ergebnisse von Rennen zu Rennen" konzentrieren werde, "sondern wir wollen den Abstand zu den Autos vor uns schließen". Krack fügt hinzu: "Wir sollten zwei, drei, vier Rennen abwarten, um zu sehen, wo wir wirklich stehen, denn die Strecken sind sehr unterschiedlich."

"Vor allem Bahrain ist ein Ausreißer im Vergleich zu anderen Strecken. Ich denke, wenn es uns gelingt, die Lücke zu dem Stand vom Ende des letzten Jahres weiter zu schließen, sind wir zufrieden. Aber wir sind uns auch bewusst, dass es 24 Rennen gibt und das Entwicklungsrennen bereits läuft, es beginnt nicht erst nächste Woche, also müssen wir mithalten."

Aston Martin will sich andere Autos genau anschauen

Um im Entwicklungsrennen konkurrenzfähig zu bleiben, muss man dabei unter Umständen auch bei den Mitbewerbern abschauen, um die neuesten Trends nicht zu verpassen, wie Fallows erklärt: "Es gibt einige interessante Merkmale an den Autos anderer Leute", ist dem Aston-Martin-Technikchef aufgefallen.

"Mit dem Regelwerk, das wir jetzt haben, sieht man nicht unbedingt radikale Designs. Aber es gibt einige interessante Entwicklungen, die wir uns auf jeden Fall ansehen und über die wir nachdenken sollten."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.