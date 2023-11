Aston Martin: Wollen den Vertrag mit Alonso "auf jeden Fall" verlängern

Laut eigener Aussage fuhr Fernando Alonso 2023 eine der besten Formel-1-Saisons seiner Karriere. Eine durchaus bemerkenswerte Einschätzung, wenn man bedenkt, dass der Spanier seit 2001 in der Königsklasse an den Start geht und auch schon zweimal Weltmeister wurde.

Doch nicht nur Alonso selbst ist mit dem Verlauf seiner ersten Saison bei Aston Martin zufrieden. Auch sein Teamchef Mike Krack erklärt, dass er "nur positive Dinge" berichten könne. "Wir als Team waren vom ersten Tag an begeistert - und zwar bis heute", verrät er.

"Um ehrlich zu sein, dachte ich anfangs immer, dass es ein bisschen wie in den Flitterwochen ist. Aber ich bin sehr froh, dass wir es geschafft haben, die Flitterwochen zu verlängern", sagt Krack über die Zusammenarbeit mit Alonso.

Man habe mit dem Spanier "einen bemerkenswerten Teamplayer" bekommen, freut er sich und lobt, dass Alonso das ganze Jahr über "immer konstruktiv" gewesen sei. Das habe sich ganz besonders dann gezeigt, "als es schwierig war", so Krack.

Denn nachdem Alonso zu Saisonbeginn noch in fünf der ersten sechs Rennen auf dem Podium stand, rutschte Aston Martin in der Hackordnung nach hinten. Trotzdem habe Alonso das Team nie kritisiert, betont Krack. Als Beispiel nennt er das Wochenende in Mexiko.

Krack: Alonsos Alter ist kein Problem für uns

Da kam Alonso im Qualifying nicht über P13 hinaus, am Sonntag sah er die Zielflagge gar nicht. "Es wäre leicht gewesen, vor die Mikrofone zu treten und das Team niederzumachen. [...] Und es wäre wahrscheinlich auch verdient gewesen", gesteht Krack.

Doch stattdessen habe es Alonsos "wahre Qualitäten" als Teamplayer gezeigt, dass er genau das nicht gemacht habe. "Und für mich ist es einer der Höhepunkte der Saison, dass wir es als Team geschafft haben, in dieser Zeit zusammenzuhalten", so der Teamchef.

Tatsächlich sei die Beziehung zwischen Alonso und dem Team jetzt sogar "noch stärker" als vor der Krise, betont Krack, dem in der Pressekonferenz der Teamchefs in Abu Dhabi am Freitag außerdem die Frage gestellt wird, ob man Alonsos Vertrag gerne verlängern würde?

Denn dieser läuft nur noch bis zum Ende der kommenden Saison. "Ich glaube, diese Frage muss ich nicht beantworten", sagt Krack, der es dann aber auch tut und klarstellt, dass Aston Martin "auf jeden Fall" auch über 2024 hinaus mit Alonso weitermachen wolle.

Alonso feiert im kommenden Jahr bereits seinen 43. Geburtstag. Sollte er seinen Vertrag also noch einmal verlängern, würde er bis mindestens 44 in der Formel 1 fahren. Doch auch dieses bereits jetzt hohe Rennfahreralter mache ihm keine Sorgen, stellt Krack klar.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.