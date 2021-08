Aston Martin zieht Protest gegen Sebastian Vettels Disqualifikation zurück

Vettel: Nicht genug Benzin im Tank

Vettel war im Chaosrennen von Budapest zunächst Zweiter geworden, Stunden später jedoch von den Rennkommissaren disqualifiziert worden. Bei der technischen Überprüfung war es den Kontrolleuren der FIA nicht möglich, die erforderliche Menge von einem Liter Benzin aus Vettels Wagen zu entnehmen. Diese ist vorgeschrieben, um Untersuchungen durchführen zu können. Aus Vettels Boliden konnten jedoch nur 0,3 Liter entnommen werden.

Aston Martin hatte unmittelbar danach bereits Berufung angekündigt und diese später im Rahmen der Frist auch offiziell eingelegt. Denn das Team war nach eigenen Messungen davon überzeugt, dass sich noch mindestens 1,44 Liter Benzin im Wagen hätten befinden müssen.

Vor der Berufung stellte der Rennstall jedoch einen Antrag auf Revision. Dieser ist in der Formel 1 zulässig, wenn das Team "neue sowie siginfikante und relevante" Beweise vorliegen, die zum Zeitpunkt der ursprünglichen Sanktionierung nicht zugänglich waren.

Aston Martins neue Beweise nicht relevant

Aston Martin legte bei der Anhörung am Montag das Ergebnis einer Untersuchung vor, nach der ein Defekt im Kraftstoffsystem an Vettels Auto für den Benzinverlust ursächlich war. So wurde aufgrund eines Druckverlusts im Tank Luft in diesen gepumpt, wodurch versehentlich Benzin abgelassen wurde.