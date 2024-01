Krack zuversichtlich: Probleme von 2023 werden sich nicht wiederholen

Für Aston Martin glich die Formel-1-Saison 2023 einer Achterbahnfahrt. Was mit einer Reihe von Podestplätzen als erster Verfolger von Red Bull verheißungsvoll begann, erfuhr im Saisonverlauf eine herbe Delle, als das Team im Entwicklungsrennen abfiel und erst gegen Ende wieder zurück in die Spur fand.

"Für mich war diese Phase eine Herausforderung, weil man verstehen muss, was passiert", blickt Teamchef Mike Krack auf der Website von Aston Martin auf die Formkrise zurück. "Man muss den Blick weiten und das Gesamtbild betrachten. Verbessern sich andere massiv? Machen wir nicht genug Fortschritte?"

"Man muss bei seinen Einschätzungen ehrlich sein, sich selbst schwierige Fragen stellen, sich ein Bild machen und dann dafür sorgen, dass alle im Team die Situation ebenfalls verstehen, zusammenhalten und daran arbeiten", betont er.

Ich habe ein paar Mal gesagt, dass das Ziel für den Rest der Saison war, das Auto zu verstehen und den Trend umzukehren. Ich dachte, wenn wir in der zweiten Jahreshälfte wieder auf das Podium fahren könnten, wäre das eine fantastische Leistung. Das ist uns zweimal gelungen - aber jeder will noch mehr!"

Krack: Wissen, in welche Richtung wir gehen müssen

Ein wichtiger Schritt dahin sei gemacht, denn man habe das Auto am Ende der Saison verstanden, sagt Krack, wenngleich er zugibt: "Es wäre falsch zu sagen, dass wir absolut alles über den AMR23 wissen. Wir haben sehr viel verstanden, wir wissen, was wir 2024 machen wollen und in welche Richtung gehen müssen."

Das bedeute aber nicht unbedingt, dass Aston Martin beim Saisonauftakt in Bahrain auftauchen und um den Rennsieg kämpfen wird. Denn der Teamchef weiß: "Wir haben es mit sehr starken Konkurrenten zu tun, und das große Fragezeichen über den Winter ist immer, wie die anderen Teams gearbeitet haben."

"Wenn die Autos ausrollen und wir nicht genug getan haben, dann müssen wir hart arbeiten, um uns zu verbessern. Und wenn wir genug getan haben, dann müssen wir hart arbeiten, um uns weiter zu verbessern. So funktioniert die Formel 1 nun einmal."

Aston Martin auf dem Weg zum Spitzenreiter?

Die Gefahr, dass die Schwierigkeiten, die Aston Martin mit dem AMR23 hatte, auf das Auto für 2024 übertragen werden könnten, sieht Krack nicht. "Wir gehen nicht mit einem Kater aus dem Jahr 2023 ins Jahr 2024. Das Gegenteil ist der Fall", sagt er.

"Die Saison 2023 - und vor allem die Rennen am Ende der Saison - waren sehr positiv für uns, und wir haben einige wirklich wertvolle Erkenntnisse gewonnen, die wir in das 2024er-Auto übertragen werden. Wir kämpfen nicht mit irgendwelchen Zweifeln."

"Wir sind noch kein etablierter Spitzenreiter, aber das ist die Richtung, in die wir uns bewegen. Wir konzentrieren uns voll und ganz auf die Verwirklichung unserer langfristigen Ziele - auf den Kampf um regelmäßige Punkte, Podiumsplätze und unseren ersten Sieg in grün", kündigt Krack für die kommende Saison an.

Gleichzeitig betont der Aston-Martin-Teamchef: "Wir sollten nicht vergessen, was wir schon erreicht haben: wo wir jetzt stehen, verglichen mit dem, wo wir waren. Es war ein wichtiger Schritt auf unserem Weg, aber es gibt noch viel zu tun."

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.