Astronomische Ticketpreise für Las Vegas: Gekauft wird trotzdem

Erst am vergangenen Wochenende lieferte Las Vegas im Rahmen einer großen Launch-Party einen Vorgeschmack darauf, was die Fans beim ersten Formel-1-Grand-Prix in der Millionenmetropole nächstes Jahr erwarten wird. Doch wer hautnah dabei sein will, der muss noch tiefer in die Tasche greifen als sonst.

Denn die Ticketpreise für das Rennwochenende erreichen astronomische Höhen. Ein Blick auf die offizielle Website des Las-Vegas-Grand-Prix zeigt: Der Einstiegspreis liegt bei 500 Dollar (knapp 500 Euro) für das Stehplatzticket. Die sogenannte "MSG Sphere Zone" liegt im Bereich der Kurven 5 bis 9.

Dort sind auch zwei Tribünen verortet, für die bereits 2.000 Dollar locker gemacht werden müssen. Zum Vergleich: Das teuerste Wochenendticket für die Formel 1 in Spa kommendes Jahr kostet 795 Euro und gewährt Zugang zur VIP-Tribüne in der Zielschikane.

Bei 2.000 Dollar ist in Las Vegas aber nicht Schluss. Wer in der "East Harmon Zone" sitzen möchte, um nahe an Paddock und Start-Ziel zu sein, muss noch einmal etwas drauflegen.

Hier beginnen die Preise bei 2.500 Dollar. Für einen Platz in den höher gelegenen Logen werden satte 10.000 Dollar veranschlagt. Einige Tickets, etwa für die "West Harmony Zone" an der Geraden vor der Zielkurve oder den "Paddock Club" für den Zugang zur Boxengasse, stehen derzeit nicht zur Verfügung.

Andere Tickets sind bereits ausverkauft, darunter jene in der "MSG Sphere Zone". Seitens des Veranstalters heißt es aber, dass es "in den kommenden Monaten" weitere Kaufmöglichkeiten geben werde. Ob die dann erschwinglicher sind, bleibt zu bezweifeln.

Mit Bildmaterial von Formula 1 Las Vegas Grand Prix.