Atemstillstand, Intensivstation: Komplikationen bei Alexander Albon

Das Williams-Formel-1-Team hat bekannt gegeben, dass Alexander Albon nach seiner Blinddarmoperation einen Atemstillstand erlitten hat und der thailändische Fahrer einige Zeit auf der Intensivstation verbringen musste.

Albon erkrankte am Samstagmorgen und musste den Rest des Grand-Prix-Wochenendes in Italien aussetzen. Sein Williams-Sitz wurde von Ersatzfahrer Nyck de Vries übernommen, der bei seinem Formel-1-Debüt mit einem neunten Platz gleich zwei Punkte für Williams holte.

Am Montag gab Williams bekannt, dass Albon nach dem Eingriff "Komplikationen erlitt, die zu einem Atemstillstand führten", sodass er erneut intubiert und auf die Intensivstation des San Gerardo Krankenhauses verlegt werden musste.

Albon wird voraussichtlich am Dienstag aus Krankenhaus entlassen

Nachdem sich sein Zustand über Nacht gebessert hatte, wurde Albon am Sonntag wieder auf eine allgemeine Pflegestation verlegt und wird voraussichtlich am Dienstag aus dem Krankenhaus entlassen werden.

"Nachdem bei Alex Albon am Samstagmorgen, den 10. September, eine Blinddarmentzündung diagnostiziert worden war, wurde er zur Behandlung in das Krankenhaus San Gerardo eingeliefert. Er wurde am Samstagmittag erfolgreich laparoskopisch operiert", teilt Williams in einer Erklärung mit.

"Nach der Operation erlitt Alex unerwartete postoperative Narkosekomplikationen, die zu einem Atemstillstand führten - eine bekannte, aber seltene Komplikation. Er wurde erneut intubiert und zur Unterstützung auf die Intensivstation verlegt."

"Er machte über Nacht hervorragende Fortschritte und konnte gestern Morgen von der mechanischen Beatmung befreit werden. Er wurde nun auf eine allgemeine Station verlegt und kann voraussichtlich [am Dienstag] nach Hause zurückkehren. Es gab keine weiteren Komplikationen".

Schafft es Albon bis zum Singapur-Grand-Prix?

Das Team fügt hinzu, dass Albon immer noch hofft, beim Großen Preis von Singapur am letzten Septemberwochenende zurückkehren zu können: "Alex konzentriert sich voll und ganz auf die Genesung und die Vorbereitung auf den Großen Preis von Singapur Ende des Monats."

"Alex möchte sich für die hervorragende Betreuung und Unterstützung bedanken, die er erhalten hat, unter anderem von den Pflege-, Anästhesie- und Intensivstationsteams im Krankenhaus San Gerardo - ASST Monza, dem medizinischen Team der FIA, seinem Performance Coach Patrick Harding, dem Williams Racing Team und Dr. Luke Bennett von HINTSA Performance."

Nyck De Vries, Albons Ersatzmann in Monza, wird in Singapur auf Abruf zur Verfügung stehen, falls Albon doch nicht antreten kann. Das Rennen in Singapur gilt als das körperlich anstrengendste der Saison, da neben der schwülen Hitze auch die enorme Renndauer von knapp zwei Stunden hinzukommt.

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.