Auch in Deutschland: Formel 1 zeigt Mexiko-GP komplett live auf Twitch

Formel-1-Fans in Deutschland werden am Wochenende neben RTL, Sky und F1 TV eine weitere Möglichkeit haben, den Großen Preis von Mexiko live zu sehen. Erstmals wird ein komplettes Rennwochenende inklusive aller Sessions live und kostenlos auf der Plattform Twitch übertragen. Neben Deutschland ist das Angebot auch in Luxemburg, der Schweiz, Dänemark, Norwegen und Schweden verfügbar.

Der Deal umfasst zunächst einmal nur den Mexiko-GP und soll in erster Linie neue Fans an die Formel 1 heranführen. Zu diesem Zweck setzt die Königsklasse auf einige Influencer, die die Sessions auf ihren Kanälen präsentieren. In Deutschland, Luxemburg und der Schweiz wird das Team von "PietSmiet" diese Rolle übernehmen. Zudem soll es für die Zuschauer "interaktive Gaming-Elemente" geben.

Empfangbar ist der Stream über die Twitch-Webseite oder die entsprechende App. Liberty Media setzt damit den eingeschlagenen Weg fort, neben den klassischen auch auf neue Medien zu setzen. Während die Formel 1 unter Bernie Ecclestone vorwiegend vom TV-Geschäft lebte, fädelten die US-Amerikaner unter anderem bereits Deals mit Netflix, Twitter und nun Twitch ein.

Mit Bildmaterial von LAT.