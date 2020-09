Auch O'Driscoll geht: Williams stellt neuen Formel-1-Teamchef vor

Der neue Teamchef von Williams in der Formel 1 steht fest - zumindest für einen zeitlich nicht definierten Übergangszeitraum. Nachdem Claire Williams in Monza bekanntgegeben hat, dass sie ihr Amt als (offiziell nur stellvertretende) Teamchefin per sofort zurücklegt, hat der Traditionsrennstall heute Simon Roberts als neuen Interims-Teamchef präsentiert.

Roberts (57) war schon bisher als Managing Director für das Formel-1-Team aus Grove zuständig und damit de facto verantwortlich für das Tagesgeschäft. Er ist 2020 von McLaren zu Williams gekommen. Bei McLaren war er zuletzt Betriebsdirektor (COO).

In Branchenkreisen ist er auch für seine tragende Rolle im Aufbau des heutigen Racing-Point-Teams (damals Force India bekannt), als er 2009 im Zuge einer technischen Partnerschaft für ein Jahr von McLaren an Force India ausgeliehen wurde (ebenfalls als COO).

Parallel dazu hat Williams bestätigt, dass der bisherige Geschäftsführer Mike O'Driscoll zurücktritt. Das kommt nicht überraschend, hatten doch Dokumente im britischen Handelsregister sein Ausscheiden aus dem Vorstand schon vorher verraten.

O'Driscoll (64) bleibt für die Geschäftsübergabe interimistisch an Bord, bevor er sich ganz zurückzieht. Es sei "ein großes Privileg" gewesen, "für dieses Team zu arbeiten", sagt er. "Ich bin stolz darauf, meinen Teil dazu beigetragen zu haben, die langfristige Zukunft von Williams zu sichern."

Mit Bildmaterial von LAT.