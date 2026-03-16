Audi analysiert die Ausfälle: Wird der Antrieb jetzt zum Schlüsselthema?

Dass Formel-1-Neueinsteiger Audi beim zweiten Grand Prix zum zweiten Mal mit nur einem Auto starten konnte, bezeichnete Teamchef Jonathan Wheatley als "extrem enttäuschend" und "sehr frustrierend". Denn nach Nico Hülkenberg in Australien erwischte es in China Gabriel Bortoleto. Daher steht für Wheatley fest: "Wir müssen uns jetzt wirklich auf die Zuverlässigkeit konzentrieren."

Doch was genau Bortoleto an der Rennteilnahme in Shanghai hinderte, weiß Wheatley bisher nicht zu sagen: Unmittelbar nach dem Grand Prix stand noch nicht fest, welches technische Problem den Audi R26 lahmgelegt hatte.

"Ich glaube, es war ein ähnliches Problem wie bei Nico, aber sicher weiß ich es nicht. Beim nächsten Mal kann ich sicherlich mehr dazu sagen", erklärte Wheatley.

Hätte Audi mit beiden Autos punkten können?

Bis dahin überwiegt bei Audi die Enttäuschung darüber, in China womöglich weitere WM-Punkte verpasst zu haben. "Das macht die Situation natürlich noch frustrierender", sagte Wheatley.

"Ohne das Problem beim Boxenstopp mit dem Schlagschrauber hätte Nico sehr wahrscheinlich Punkte geholt. Dann denkt man automatisch: Hätten wir zwei Autos im Rennen gehabt, hätten vielleicht beide Autos in die Punkte fahren können."

Der Gedanke ist nicht weit hergeholt: Ohne die Verzögerungen beim Reifenwechsel wäre Hülkenberg rechnerisch in den Top 10 gelandet. Bortoleto hätte von Startplatz 16 ebenfalls eine Chance gehabt, wenn man bedenkt, dass Williams-Fahrer Carlos Sainz von P17 aus noch Neunter wurde (zum Rennergebnis!).

Shanghai zeigt Audi seine Schwächen auf

Sainz war einer der Fahrer, die im Grand Prix von zahlreichen technischen Defekten bei anderen Autos profitierten. Das zeigt Wheatley, dass nicht nur Audi Schwierigkeiten mit der Umsetzung des neuen Formel-1-Reglements hat: "Derzeit hat wirklich niemand leichtes Spiel."

Sein Team habe jedoch in China mehr gekämpft als in Australien. "Shanghai hat unsere Schwächen in mehreren Bereichen deutlich offengelegt", sagte Wheatley.

Hat Audi ein Antriebsproblem?

"Speziell bei der Fahrbarkeit des Autos im Rennbetrieb haben wir aktuell noch Schwierigkeiten. Nico hatte ein paar Situationen, aus denen er nicht so einfach herauskam, weil man erst den Antrieb wieder ins Betriebsfenster bringen muss. Im Prinzip geht es darum, wie der Antrieb in solchen Situationen reagiert."

Hat Audi also ein Antriebsproblem? "Nach diesem Wochenende wissen wir mehr", sagte Wheatley. "Was ich sagen kann, ist, dass ich lange mit Mattia Binotto darüber gesprochen habe."

"Wir sind sehr vorsichtig, was wir öffentlich dazu sagen. Aber unsere Analyse hat ergeben: Beim nächsten Entwicklungszyklus ist der Antrieb ein Kernbereich. Wir glauben, dass wir da noch etwas tun können." Was genau, das ließ Wheatley offen.