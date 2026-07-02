Audi: Ausbleibende Erfolge sind "ärgerlich", aber …

Formel-1-Fahrer Nico Hülkenberg findet es "ärgerlich", dass es Audi seit dem Saisonauftakt in Australien nicht mehr gelungen ist, in die Punkteränge zu fahren. Sein Teamkollege Gabriel Bortoleto wiederum meint: "Realistisch betrachtet haben wir in den vergangenen Rennen unser Maximum erreicht."

Dieses "Maximum" war zuletzt dreimal in Folge der elfte Platz für Bortoleto - knapp vorbei an den Top 10 und weiteren WM-Punkten. "Ich bin aber nicht frustriert", sagte Bortoleto. Am vergangenen Wochenende in Österreich sei Racing Bulls schneller gewesen. "Außerdem hatte niemand vor uns irgendwelche Probleme. Deshalb sind wir letztlich genau dort gelandet, wo ich die Pace unseres Autos eingeordnet hatte."

"Natürlich sind drei elfte Plätze in Folge immer besonders bitter, weil man den Punkten so nahe ist. Ich möchte für das Team Punkte holen, und ich weiß, wie wichtig das ist. Gleichzeitig müssen wir aber einfach weiter auf unserem aktuellen Weg bleiben. Denn ich denke, wir haben seit Saisonbeginn große Fortschritte gemacht", erklärte Bortoleto.

Wo die Audi-Fahrer bereits Fortschritte erkennen

Der Audi-Fahrer verweist auf "deutlich weniger Probleme als noch am Anfang", als sein Team teilweise gar nicht am Rennen teilnehmen konnte oder nach technischen Defekten vorzeitig ausfiel. "Inzwischen schaffen wir es, viel mehr saubere Wochenenden zu haben", sagte Bortoleto. "Wenn wir diesen Kurs halten, werden wir irgendwann den Sprung in die Punkte schaffen - und dann hoffentlich auch konstant dort bleiben können."

Laut Hülkenberg "bringt es [ohnehin] nichts", sich mit der Vergangenheit aufzuhalten. "Man muss nach vorne schauen, sich auf das konzentrieren, was man beeinflussen kann, und genau darauf den Fokus legen", erklärte der Deutsche. "Ich weiß, dass der Erfolg kommen wird. Es ist nur eine Frage der Zeit - idealerweise schon jetzt am Samstag und Sonntag."

Vielleicht tragen die jüngsten technischen Updates am Audi R26 dazu bei. Hülkenberg wertet die Neuerungen am Auto als "grundsätzlich einen Schritt nach vorne". Die Updates hätten "definitiv funktioniert".

"Es ist aber immer schwierig, von einer Strecke auf die andere direkte Vergleiche zu ziehen", sagte Hülkenberg. "Dieses Wochenende mit einer weiteren Hochgeschwindigkeitsstrecke als Referenz bietet einen besseren Vergleich und liefert uns mehr Erkenntnisse."