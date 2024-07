Audi benennt Kraftstoff-Partner für Formel-1-Projekt ab 2026

Gut eineinhalb Jahre vor seinem Formel-1-Einstieg hat Audi seine Kraftstoff- und Schmiermittel-Partner präsentiert: Es knüpft ab 2026 mit dem britischen Mineralöl-Konzern bp und dessen Tochtermarke Castrol an frühere gemeinsame Erfolge im Motorsport an.

Ein "Schnellschuss" wird das Projekt aber nicht: Bereits "seit Ende 2022" arbeiten bp und Castrol an der Entwicklung ihrer Formel-1-Flüssigkeiten für Audi und haben in dieser Zeit "große Fortschritte" erzielt.

"Angesichts des hohen Leistungspotenzials war es für uns wichtig, [frühzeitig] in die Kraftstofferprobung einzusteigen", sagt Adam Baker als Geschäftsführer der Audi Formula Racing GmbH.

"Der Verbrennungsprozess ist hochkomplex und kann nur optimiert werden, wenn die Entwicklung von Motor und Kraftstoffeigenschaften Hand in Hand erfolgt. Deshalb nutzen wir, wo die Entwicklung des Audi-Antriebs weit fortgeschritten ist, alle drei vom FIA-Reglement zugelassenen Einzylinder-Prüfstände intensiv für die Kraftstoffentwicklung."

Baker findet es "beeindruckend, wie viele verschiedene Kraftstoffvarianten wir in Vorbereitung auf unsere Rennsaison 2026 bereits entwickelt haben", nennt aber keine konkreten Zahlen. Nur so viel: "Ich bin überzeugt, dass wir mit bp und Castrol perfekt aufgestellt sind."

Das Ziel sei die "maximale Leistung" für den neuen Antriebsstrang. Dabei kommen unter anderem die existierenden Produktfamilien Castrol Edge (Schmierstoff) und Castrol On (Kühlmittel) zum Einsatz.

bp wird auch Werbepartner des Audi-Teams

Als "erster offizieller Partner des künftigen Audi-Werksteams" aber steigt bp auch ins Marketing ein: Das "langfristige Sponsoring" des Rennstalls ergänze die Zusammenarbeit auf technischer Ebene, so heißt es in einer Pressemitteilung. Geplant sind Werbemaßnahmen für bp, Castrol sowie für die in Deutschland verwendete Kraftstoffmarke Aral, wie sie unter anderem einst in der DTM verwendet wurde.

Was sich Audi von bp verspricht

Weil bp den Anspruch habe, "die besten Technologien zu liefern", sei der Konzern der "perfekte" Partner für Audis Formel-1-Projekt. Gleichzeitig ist für Seidl der frühe Beginn der Zusammenarbeit ein "starkes Signal" in einer Phase, in der die Fahrerfrage noch immer nicht gelöst ist: Das zweite Cockpit neben Nico Hülkenberg ist weiterhin unbesetzt, Audi-Favorit Carlos Sainz noch unentschlossen.

Zumindest kommerziell aber erkennt Seidl eine gewisse "Anziehungskraft" bei Audis Formel-1-Vorhaben und meint: "Viele renommierte Unternehmen zeigen Interesse an einer Zusammenarbeit mit Audi in der Formel 1." Auch deshalb sei die bp-Partnerschaft "von großer Bedeutung" für Audi, betont Baker.