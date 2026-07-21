Audi-Fahrer für 2027: Hülkenberg und Bortoleto sind "perfekte Kombination"

Audi wird wohl auch in der Saison 2027 weiter mit Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto in der Formel 1 antreten. Nachdem zuletzt Gerüchte und Spekulationen aufgekommen waren, Hülkenberg könnte sein Cockpit nach der laufenden Saison verlieren, erhält der Deutsche nun offizielle Rückendeckung.

"Um ehrlich zu sein, können wir uns mit Nico und Gabi sehr glücklich schätzen, denn sie ergänzen sich hervorragend", stellt sich Audi-Renndirektor Allan McNish hinter die aktuelle Fahrerbesetzung (alle Fahrer und Teams für 2027 im Überblick) der Ingolstädter. "Sie befinden sich in unterschiedlichen Phasen ihrer Karrieren."

"Mit Nico haben wir jemanden, der über viel Erfahrung verfügt, sich immer noch ins Auto setzt und auch im Rennen abliefert. Das haben wir nun schon mehrfach gesehen. Einfach klasse", ergänzt der Schotte, obwohl Hülkenberg in dieser Saison noch immer auf seine ersten WM-Punkte wartet.

"Und auf der anderen Seite wird Gabi von Wochenende zu Wochenende stärker." Der 21-jährige Brasilianer sammelte bereits beim Saisonauftakt in Australien zwei Zähler und fuhr bei den Rennen in Silverstone und Belgien jeweils als Achter erneut in die Punkteränge.

"Ich finde, wir haben da eine gute Balance zwischen den beiden gefunden", deutet McNish an, dass Audi an der Fahrerpaarung für die kommende Saison wohl nicht rütteln möchte. "Ich glaube, dass es für unsere aktuelle Situation die perfekte Kombination ist."

Warum Allan McNish "ein Vorteil" für Bortoleto ist

Auch McNish selbst, der nach dem Abschied von Teamchef Jonathan Wheatley die Rolle des Renndirektors bei Audi übernommen hat, sieht sich in einer Position, um insbesondere Bortoletos Entwicklung zu unterstützen. "Ich kann Gabi nicht beibringen, wie man Auto fährt; das weiß er bereits", sagt der Schotte. "Das ist völlig klar."

"Aber es gibt definitiv Erfahrungen, die ich gemacht habe und denen er im Laufe seiner Karriere irgendwann ebenfalls begegnen wird." McNish absolvierte 2002 seine einzige Formel-1-Saison für Toyota, blieb im unterlegenen TF102 allerdings ohne WM-Punkt.

Seine größten Erfolge feierte der heute 56-Jährige dafür im Langstreckensport: 1998, 2008 und 2013 gewann er die 24 Stunden von Le Mans, ehe er sich in der Saison 2013 zusätzlich zum Langstrecken-Weltmeister krönte. "Und ich denke, jemanden an der Seite zu haben, der all das schon durchlebt hat, ist in solchen Situationen ein Vorteil."

Hülkenberg und Bortoleto sorgen bei Audi für eine gute Stimmung Foto: LAT Images

"Aber wie gesagt: Bei Nico und Gabi haben wir zudem die Situation, dass sich die Fahrer gegenseitig helfen und ergänzen. Ich glaube also nicht, dass Gabi sich Dinge zwangsläufig nur von mir abschaut. Ich denke, er lernt von allen im Team - auch von Nico."

Gabriel Bortoleto "eine echte Bereicherung" für Audi

Der junge Brasilianer hat seine Qualitäten in dieser Saison bereits mehrfach unter Beweis gestellt, etwa im Qualifying von Silverstone: Aufgrund eines technischen Problems blieb dem Audi-Piloten am Ende lediglich ein Versuch in Q1. "Das war ein entscheidender Moment", erinnert McNish.

"Denn obwohl um ihn herum viel Hektik herrschte, blieb er voll konzentriert darauf, diese Runde sauber hinzubekommen. Und er schafft es, solche sauberen Runden ziemlich konstant zu fahren", lobt der Schotte und hebt noch eine weitere Stärke hervor.

"Wenn ich das Ganze etwas allgemeiner betrachte, dann ist es einfach seine mitreißende Begeisterung. Er ist ein unbeschwerter Typ und eine echte Bereicherung für das Team", sagt der Audi-Renndirektor. "Er hat immer ein Lächeln im Gesicht, und das ist für uns ein riesiger Pluspunkt. Das hebt einfach die Stimmung."

Für McNish ist genau diese Mischung ein wichtiger Faktor innerhalb der Mannschaft. "In schwierigen Rennen oder an Tagen, an denen es nicht gut lief, hatten wir Nico, der das Team dank seiner Erfahrung vorangebracht hat", sagt er. "Und Gabi bringt das Team durch seinen jugendlichen Enthusiasmus ebenfalls voran."