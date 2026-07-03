Audi-Gerüchte um Carlos Sainz: So will Williams den Spanier halten

Eigentlich sollte 2026 das Jahr werden, in dem Williams den Sprung zurück an die Spitze schafft. Über Jahre hinweg hatte das Traditionsteam sämtliche Ressourcen auf das neue Formel-1-Reglement ausgerichtet und genau diese langfristige Perspektive war auch einer der Hauptgründe, warum sich Carlos Sainz für einen Wechsel nach Grove entschied.

Doch statt um Podestplätze kämpft Williams bislang im hinteren Mittelfeld. Entsprechend wachsen die Spekulationen um die Zukunft des Spaniers - nicht zuletzt wegen anhaltender Gerüchte über ein mögliches Interesse von Audi.

Teamchef James Vowles weiß, dass die aktuelle sportliche Situation weder den eigenen Ansprüchen noch den Erwartungen seiner Fahrer entspricht. Dennoch ist er überzeugt, dass Williams den eingeschlagenen Weg fortsetzen muss und seine Piloten vor allem mit der langfristigen Entwicklung überzeugen kann.

Auf die Frage, wie er zwei Fahrer wie Carlos Sainz und Alexander Albon motiviere, obwohl beide eigentlich um Siege kämpfen wollten, verweist Vowles auf die Fortschritte hinter den Kulissen. "Das Wichtigste ist, ihnen zu zeigen, was sich in den vergangenen sechs Monaten verändert hat, was in den nächsten Monaten kommt und wo wir in sechs bis zwölf Monaten stehen werden."

"Von außen sieht man diese Veränderungen nicht"

Nach Aussage des Teamchefs finden viele entscheidende Entwicklungen fernab der Rennstrecke statt und seien deshalb für Außenstehende kaum sichtbar. "Sie sehen die entscheidenden Veränderungen, die unter der Oberfläche stattfinden und die letztlich zu mehr Erfolg führen werden."

Dass Williams aktuell hinter den eigenen Erwartungen zurückliegt, bestreitet Vowles dabei keineswegs. "Letztendlich ist das nicht der Platz, an dem irgendeiner von uns heute sein möchte."

Entscheidend sei vielmehr, den Fahrern glaubhaft zu vermitteln, dass sich die Investitionen langfristig auszahlen werden. "Solange wir zeigen können, wo wir in zwölf Monaten stehen werden, können wir alle bei der Stange halten."

Vowles verweist auf Sainz' eigenes Bekenntnis

Zuletzt wurden immer wieder Spekulationen laut, Carlos Sainz könne Williams bereits nach zwei Saisons wieder verlassen. Vor allem Audi wird regelmäßig als möglicher Interessent gehandelt.

Auf diese Gerüchte angesprochen, verweist Vowles zunächst auf Aussagen seines Fahrers selbst. "Carlos hat erst gestern gesagt, dass Williams der Ort ist, an dem er sein möchte." Mehr noch: "Er hat gesagt, dass er hier seine Karriere beenden möchte. Nutzt also seine Worte, nicht meine."

Trotzdem weiß auch der Williams-Teamchef, dass Verträge in der Formel 1 keine absolute Sicherheit bieten. "Man kann sich in diesem Sport nie zu 100 Prozent sicher sein. Du kannst sogar einen Vertrag haben und trotzdem nicht zu 100 Prozent sicher sein."

Vowles macht deshalb deutlich, dass Williams seinen Fahrer nicht mit Vertragsdetails überzeugen will. "Unsere Aufgabe besteht nicht darin, auf das Hier und Jetzt zu schauen." Viel wichtiger sei die langfristige Perspektive. "Es geht darum, unsere Probleme zu lösen, einen langfristigen Plan zu entwickeln und sicherzustellen, dass dieser mit seinen Erwartungen übereinstimmt."

Ralf Schumacher: "Es kommt auf die Alternativen an"

Dass die Situation derzeit besonders kritisch bewertet wird, hat vor allem mit den hohen Erwartungen zu tun. Williams hatte über Jahre immer wieder betont, sämtliche Entwicklungsressourcen auf das neue Reglement 2026 auszurichten. Genau diese Strategie überzeugte auch Carlos Sainz, sich gegen andere Optionen zu entscheiden und stattdessen das langfristige Projekt in Grove zu unterstützen.

Sky-Experte Ralf Schumacher glaubt deshalb, dass die kommenden Monate entscheidend für die Zukunft des Spaniers werden. "Ich glaube, es kommt immer auf die Alternativen an und darauf, was man ihm verspricht."

Aus seiner Sicht wolle jeder Fahrer zunächst das gemeinsam gesteckte Ziel erreichen. "Als Fahrer möchte man immer das Ziel erreichen, das man sich zusammen mit dem Team gesetzt hat."

Schumacher erinnert außerdem daran, dass Sainz seine Entscheidung für Williams ganz bewusst getroffen hatte. "Er hatte sich damals gegen Audi entschieden und wollte unbedingt zu Williams." Dabei habe nicht nur das Team selbst eine Rolle gespielt. "Wahrscheinlich auch wegen des Motors und allem, was damals für Williams gesprochen hat. Jetzt muss er sich dieses Jahr wieder entscheiden."

Die nächsten Updates könnten entscheidend werden

Nach Ansicht Schumachers muss Williams nun endlich liefern, wenn man den Spanier langfristig halten möchte. "Williams muss in den nächsten Rennen zeigen, dass etwas passiert." Vor allem das angekündigte große Update nach dem Grand Prix von Aserbaidschan könnte dabei eine Schlüsselrolle spielen.

"Wenn nach Baku wirklich ein riesiger Schritt nach vorne gelingt, dann kann ich mir vorstellen, dass er bleibt." Sollte dieser Fortschritt jedoch ausbleiben, sei alles offen. "Wenn nicht, dann ist nichts fix."

Schumacher verweist außerdem darauf, dass sich inzwischen auch die Situation von James Vowles verändert habe. Der Teamchef habe Williams in einer schwierigen Phase übernommen und das Team zunächst Schritt für Schritt stabilisiert. "Jos Capito hat damals schon gute Arbeit geleistet."

Vowles habe darauf aufgebaut und das Team weiterentwickelt. "Aber jetzt ist eine Phase gekommen, in der es schwierig geworden ist." Williams habe zuletzt stagniert und sogar wieder einen kleinen Rückschritt gemacht. "Das muss er jetzt moderieren."

Verliert Dorilton Capital die Geduld?

Hinzu kommt der Druck der Eigentümer. Die Dorilton Capital Group investiert seit Jahren erhebliche Summen in das Traditionsrennteam und hatte sich vom Reglementwechsel 2026 deutlich mehr versprochen. "Die neuen Besitzer investieren seit vielen Jahren und haben natürlich auf Verbesserungen gehofft."

Nachdem Williams zunächst kontinuierlich Fortschritte gemacht hatte, sei der aktuelle Rückschlag besonders schmerzhaft. "Da verliert man vielleicht auch irgendwann das Vertrauen", glaubt Schumacher, denn letztlich liege die Verantwortung dafür beim Teamchef. "Er ist am Ende für alles verantwortlich."