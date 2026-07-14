Audi reist mit Rückenwind nach Spa-Francorchamps

Audi reist mit Zuversicht zum Formel-1-Wochenende nach Spa-Francorchamps. Nachdem das Team beim Saisonauftakt in Australien im März die ersten WM-Punkte der Saison eingefahren hatte, musste es bis zum Grand Prix von Großbritannien auf den nächsten Zähler warten. Der achte Platz in Silverstone soll nun den Beginn eines nachhaltigen Aufwärtstrends markieren, den Audi auf einer der traditionsreichsten Strecken im Rennkalender bestätigen möchte.

Mit Platz acht in Silverstone sammelte das Team wichtige WM-Punkte. Gleichzeitig unterstrich das Ergebnis die Fortschritte, die in den vergangenen Rennen sowohl bei der Performance als auch bei der operativen Umsetzung erzielt wurden. Vor dem letzten Back-to-Back-Rennen vor der Sommerpause liegt der Fokus nun darauf, diese Entwicklung fortzusetzen.

Audi-Rennleiter Allan McNish blickt optimistisch auf das kommende Wochenende: "Silverstone war ein weiterer positiver Schritt nach vorn für unser Team. Wir haben uns im Kampf an der Spitze des Mittelfelds konstant behauptet und die Rückkehr in die Punkteränge, nach zwei Rennen knapp außerhalb der Top 10, war ein verdienter Lohn für die harte Arbeit hinter den Kulissen."

Fortschritte weiter bestätigen

"Besonders wichtig ist, dass wir über das gesamte Wochenende hinweg ermutigende Anzeichen gesehen haben. Wir haben uns in den vergangenen Rennen kontinuierlich verbessert und nun besteht die Herausforderung darin, dieses Niveau dauerhaft zu halten. Die Stimmung im Team ist positiv und alle arbeiten in die gleiche Richtung", so McNish weiter.

"Spa ist eine anspruchsvolle Strecke und stellt unsere Autos vor andere Herausforderungen als Silverstone. Gleichzeitig bietet das Wochenende eine weitere gute Gelegenheit, unsere Fortschritte fortzusetzen."

Hülkenberg sieht positives Momentum

Nico Hülkenberg musste in Silverstone wegen eines Getriebeschadens vorzeitig aufgeben. Dennoch sieht der Deutsche die jüngste Entwicklung des Teams positiv: "Das Rennen in Silverstone wegen eines Getriebeproblems vorzeitig beenden zu müssen, war schwer zu akzeptieren, vor allem weil wir in einer Position waren, um Punkte zu kämpfen. Positiv ist jedoch, dass sich unsere Pace in den vergangenen Rennen deutlich verbessert hat."

Dennoch überwiegt für Hülkenberg der Optimismus. Der Deutsche sieht das Team inzwischen deutlich besser aufgestellt und möchte den positiven Trend nun auch in Spa bestätigen: "Wir haben uns konstant an der Spitze des Mittelfelds behauptet und genau darauf wollen wir jetzt aufbauen. Jetzt geht es nach Spa, eine der klassischen Strecken im Kalender, und ich freue mich darauf, wieder ins Auto zu steigen. Wenn wir ein sauberes Wochenende abliefern, haben wir gute Chancen, ein solides Ergebnis einzufahren."

Bortoleto will Entwicklung fortsetzen

Auch sein Teamkollege Gabriel Bortoleto reist mit Rückenwind nach Belgien. Der Brasilianer sieht den Punkterfolg in Silverstone als Bestätigung der bisherigen Arbeit: "Die Punkte in Silverstone waren ein großartiges Ergebnis für das Team und eine schöne Belohnung für die geleistete Arbeit. Gleichzeitig ist das ein zusätzlicher Motivationsschub vor dem letzten Doppelrennen vor der Sommerpause."

"Wir haben uns in den vergangenen Rennen Schritt für Schritt verbessert und es ist wichtig, diese Entwicklung fortzusetzen. Spa ist eine fantastische Rennstrecke und ich freue mich darauf, wieder dort zu fahren, weiter zu lernen, wie ich das Maximum aus unserem Auto herausholen kann, und hoffentlich erneut um ein starkes Ergebnis zu kämpfen", so der Brasilianer.

Mit den positiven Eindrücken aus den vergangenen Rennen hofft Audi, den Aufwärtstrend auch in Spa-Francorchamps fortzusetzen und den Kampf um weitere WM-Punkte erfolgreich aufnehmen zu können.