Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Alonso wütet über 2026er-Regeln: "Hybridautos sollten keine Rennen fahren!"

Formel 1
Monaco
Alonso wütet über 2026er-Regeln: "Hybridautos sollten keine Rennen fahren!"

Monaco-Freitag in der Analyse: Ferrari vorn, Geldstrafe für McLaren

Formel 1
Monaco-Freitag in der Analyse: Ferrari vorn, Geldstrafe für McLaren

Hadjar rätselt nach Monaco-Crash: "Nicht erwartet, das Auto zu verlieren"

Formel 1
Monaco
Hadjar rätselt nach Monaco-Crash: "Nicht erwartet, das Auto zu verlieren"

Zu langsam in Monaco? Zahlreiche McLaren-Probleme im Fürstentum

Formel 1
Monaco
Zu langsam in Monaco? Zahlreiche McLaren-Probleme im Fürstentum

Moto3-Motor manipuliert: Leopard-Fahrer bei sechs Rennen disqualifiziert

Moto3
Balaton Park
Moto3-Motor manipuliert: Leopard-Fahrer bei sechs Rennen disqualifiziert

MotoGP-Paddock Inside: Acosta dominiert, aber er weiß nicht warum

MotoGP
Balaton Park
MotoGP-Paddock Inside: Acosta dominiert, aber er weiß nicht warum

Tennis statt Formel 1: Monaco-GP fliegt kurzfristig aus dem Programm

Formel 1
Tennis statt Formel 1: Monaco-GP fliegt kurzfristig aus dem Programm

Die meisten Rennen für McLaren: Norris ist "stolz" auf seinen Rekord

Formel 1
Die meisten Rennen für McLaren: Norris ist "stolz" auf seinen Rekord
Formel 1

Audi stellt sich nicht gegen V8: Hauptsache Turbo!

Audi-CEO Gernot Döllner betont, dass der Konzern auch mit einem V8-Motor bereit wäre, das eigene Engagement in der Formel 1 fortzusetzen

Ronald Vording Alexis Hoffmann
Veröffentlicht:
Audi stellt sich nicht gegen V8: Hauptsache Turbo!

Audi wäre einem V8-Motor in der Formel 1 nicht abgeneigt

Foto: Formel 1

Laut Audi-CEO Gernot Döllner steht der Konzern V8-Motoren in der Formel 1 nicht im Weg: "Wieso sollten wir das nicht akzeptieren?", erklärt der Vorstandsvorsitzende.

"Ich meine, der Nuvolari hat auch einen V8 im Heck, also haben wir keine Probleme mit V8-Motoren", erläutert Döllner gegenüber unserem Schwesterportal Motorsport.com. Mit dem Nuvolari bezieht sich der 57-Jährige auf das neue Hybrid-Supercar des Konzerns.

Viel wichtiger ist laut Döllner, dass dem Motor eine Turbo-Komponente erhalten bleibt: "Für Audi ist das eindeutig. Wir bevorzugen einen Turbo aufgrund der Effizienz. Das ist wichtiger als die bloße Anzahl der Zylinder."

"Für Audi ist am wichtigsten, dass im Formel-1-Reglement ein Fokus auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz als wichtige Säule bestehen bleibt."

Seit Anfang der Saison wird bereits über das kommende Motorenreglement diskutiert. Derzeit steht ein V8-Motor im Raum, für den die elektrische Komponente deutlich geringer ausfallen soll, als bei der aktuellen Power-Unit. Offiziell hat man sich noch nicht auf eine finale Variante geeinigt.

Zum Thema Elektrifizierung erwähnt Döllner: "In der Autoindustrie gab es global einen Schritt in Richtung Elektrifizierung. Momentan gibt es da eine kleine Trendwende, doch langfristig werden wir weltweit mehr und mehr Elektrifizierung erleben."

"Aber in den kommenden ein oder zwei, vielleicht sogar drei Dekaden werden wir sicherlich Verbrennungsmotoren in Sportwagen sehen", betont der CEO. Hier verweist Döllner auch auf Diskussionen rund um die Formel 1 und alternative Kraftstoffe.

"Als ich Vorstandsvorsitzender von Audi wurde, gab es bereits die Entscheidung, ab 2032 vollständig auf elektrische Antriebe zu setzen. Inzwischen haben wir unsere Strategien geändert, und die sind deutlich realistischer, unser Ansatz damit deutlich flexibler."

Den eigentlich geplanten Abschied der Verbrennungsmotoren im Konzern hat man Mitte 2025 wieder ad acta gelegt.

"Technologische Flexibilität, sei es mit Verbrennungsmotoren, Plug-in-Hybriden oder Batterieelektrik, ist unser Weg in die Zukunft. Dabei werden wir lokale Unterschiede bedenken, um die Anforderungen unserer Kundschaft zu erfüllen."

"Ein bisschen ist das auch in der Formel 1 so. Du musst den Trend erkennen, aber Hybridisierung und Nachhaltigkeit werden weiterhin eine Rolle spielen, und das passt zu unserer Strategie."

Abschließend betont Döllner: "Wir müssen dem Prozess vertrauen und glauben, dass man ein Reglement schreiben wird, mit dem Audi alles abdecken kann."

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel George Russell bleibt in Monaco liegen, Fans scherzen über Fluch
Mehr von
Ronald Vording

Der beste Samstag des Jahres? Warum die F1 Monaco so akzeptieren muss

Formel 1
Formel 1
Monaco
Der beste Samstag des Jahres? Warum die F1 Monaco so akzeptieren muss

Formel-1-Kommission: Kein Durchbruch bei Änderungen an Motorenregeln

Formel 1
Formel 1
Formel-1-Kommission: Kein Durchbruch bei Änderungen an Motorenregeln

Regelzoff um F1-Motoren: Hersteller müssen sich an die eigene Nase fassen

Formel 1
Formel 1
Regelzoff um F1-Motoren: Hersteller müssen sich an die eigene Nase fassen
Mehr von
Audi

Warum der Audi R26 von Nico Hülkenberg in Monaco Gelb trägt

Formel 1
Formel 1
Monaco
Warum der Audi R26 von Nico Hülkenberg in Monaco Gelb trägt

Audi enthüllt Nuvolari: Kommt jetzt doch das GT3-Comeback der Marke?

DTM
DTM
Audi enthüllt Nuvolari: Kommt jetzt doch das GT3-Comeback der Marke?

Typisch Monaco: Formel-1-Bolide von Audi auf Luxusyacht präsentiert

Formel 1
Formel 1
Monaco
Typisch Monaco: Formel-1-Bolide von Audi auf Luxusyacht präsentiert

Aktuelle News

Alonso wütet über 2026er-Regeln: "Hybridautos sollten keine Rennen fahren!"

Formel 1
Monaco
Alonso wütet über 2026er-Regeln: "Hybridautos sollten keine Rennen fahren!"

Monaco-Freitag in der Analyse: Ferrari vorn, Geldstrafe für McLaren

Formel 1
Monaco-Freitag in der Analyse: Ferrari vorn, Geldstrafe für McLaren

Hadjar rätselt nach Monaco-Crash: "Nicht erwartet, das Auto zu verlieren"

Formel 1
Monaco
Hadjar rätselt nach Monaco-Crash: "Nicht erwartet, das Auto zu verlieren"

Zu langsam in Monaco? Zahlreiche McLaren-Probleme im Fürstentum

Formel 1
Monaco
Zu langsam in Monaco? Zahlreiche McLaren-Probleme im Fürstentum