Audi überrascht mit neuer Aerodynamik beim F1-Test in Bahrain

Formel-1-Neueinsteiger Audi begann die erste Woche der offiziellen Wintertests 2026 in Bahrain (zur Bildergalerie!) mit einer auffällig veränderten Aerodynamik an seinem R26: Die Seitenkästen des ersten Formel-1-Autos von Audi sind komplett umgestaltet worden. (Den ersten Testtag hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!)

Noch beim Formel-1-Shakedown in Barcelona im Januar war Audi mit einem konventionellen Seitenkasten-Design angetreten: Der R26 wies große waagrechte Lufteinlässe auf, dazu eine klassische Seitenkasten-Form mit vorstehender Oberkante.

Beim Testauftakt in Bahrain jedoch befand sich eine völlig andere Konstruktion am Auto: Die Seitenkästen sind vorne deutlich kleiner und die Lufteinlässe nun senkrecht angelegt. Außerdem zeigt sich nun eine stärkere Taille ("Undercut") in den Seitenkästen und die seitliche Crashstruktur ragt aus der Verkleidung heraus - ähnlich wie beim Alpine A526 schon seit Barcelona.

Vergleich: Audi R26 in Barcelona und in Bahrain Foto: Getty Images

Ebenfalls neu ist die Oberfläche der Seitenkästen: In der bisherigen Spezifikation war sie glatt, jetzt ist sie gewölbt - was zwischen Seitenkästen und Motorhaube eine Art Kanal entstehen lässt, durch den die Luft nach hinten abgeführt wird.

Bisher hat sich Audi nicht zu seinem veränderten Fahrzeugdesign geäußert, und es ist unklar, ob es sich dabei um den ersten Entwicklungsschritt am R26 handelt oder gar um eine bewusste Irreführung der Konkurrenz. Letzteres wäre nicht ungewöhnlich in der Formel 1: Schon in der Vergangenheit fuhren Teams mit technischen Lösungen, die später nie im Rennen eingesetzt wurden. Das ist im Rahmen der Testfahrten übrigens völlig legal.

Rein optisch gibt es auch bei anderen Teams einige Neuerungen. Diese betreffen jedoch vor allem das äußerliche Erscheinungsbild der Fahrzeuge: Aston Martin fährt in Bahrain erstmals in diesem Jahr in "British Racing Green", also Dunkelgrün; McLaren ist wieder im gewohnten Look in Orange ("Papaya") und Schwarz unterwegs; Cadillac stellt zum ersten Mal sein asymmetrisches Farbdesign mit Schwarz und Weiß zur Schau.

Die erste Testwoche in Bahrain dauert vom 11. bis zum 13. Februar 2026.