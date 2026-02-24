Auf den Spuren von Antonelli und Russell: Mercedes holt deutsches Talent

Mercedes hat in dieser Woche seinen Nachwuchskader für das Jahr 2026 bekanntgegeben. Mit dem erst elfjährigen Devin Titz ist dieses Mal auch ein deutscher Pilot an Bord. Er startet aktuell im Kartsport und wird von Mercedes als "vielversprechendes Talent" bezeichnet.

"Es ist wirklich ein Traum, der wahr geworden ist", sagt Titz selbst über seine Aufnahme ins Mercedes-Nachwuchsprogramm und erklärt: "Mercedes steht für Exzellenz und Erfolg, und ich bin unglaublich stolz, Teil dieses Teams zu sein."

Titz tritt damit unter anderem in die Fußstapfen der beiden aktuellen Mercedes-Formel-1-Piloten George Russell und Andrea Kimi Antonelli. Beide stammen ebenfalls aus dem Mercedes-Nachwuchs und wurden von den Silberpfeilen in die Königsklasse gebracht.

Auch Antonelli wurde von Mercedes bereits seit dem Kartsport unterstützt. "Teil des Junior-Programms zu sein, ist eine unglaubliche Chance, die sich nicht jeden Tag bietet", erklärt der Italiener und betont: "Das Junior-Programm hat mich auf und neben der Rennstrecke enorm unterstützt."

"Ich hatte alles, was ich brauchte, um mich weiterzuentwickeln und zu verbessern. Es war eine unglaubliche Reise, und die Junioren aus diesem Jahrgang werden sie sicher genauso genießen wie ich", so Antonelli, der in diesem Jahr in seine zweite Formel-1-Saison geht.

Neben Titz stehen 2026 noch acht weitere Fahrerinnen und Fahrer im Mercedes-Nachwuchskader. Konkret handelt es sich dabei um:

Rashid Al Dhaheri (17, Vereinigte Arabische Emirate)

Ethan Jeff-Hall (17, Großbritannien)

Andy Consani (16, Frankreich)

Luna Fluxa (15, Spanien)

Kenzo Craigie (15, Großbritannien)

James Anagnostiadis (15, Australien)

Many Nuvolini (12, Frankreich)

Niccolo Perico (11, Italien)

Der Kader umfasst laut Mercedes "Fahrerinnen und Fahrer aus verschiedenen Kategorien, vom Kartsport bis zur Formula Regional European Championship (FREC)." In der Formel 2 und Formel 3 unterstützt das Team in diesem Jahr keinen Piloten.

Pourchaire neuer Mercedes-Entwicklungsfahrer

Gleichzeitig hat Mercedes in dieser Woche die Verpflichtung eines ehemaligen Sauber-Junioren bekanntgegeben. Theo Pourchaire, Formel-2-Meister des Jahres 2023, ist ab sofort Entwicklungsfahrer bei den Silberpfeilen.

Der inzwischen 22-jährige Franzose gewann 2019 den Titel in der deutschen Formel 4 und wurde ein Jahr später in seiner Formel-3-Debütsaison Vizemeister hinter Oscar Piastri. Der heutige McLaren-Pilot holte damals lediglich drei Punkte mehr als Pourchaire.

2021 folgte der Aufstieg in die Formel 2, wo er in seiner ersten Saison zwei Rennsiege holte und Gesamtfünfter wurde. Ein Jahr später wurde er Vizemeister hinter Felipe Drugovich, bevor er 2023 schließlich den Titel gewann.

In der Formel 1 fand der damalige Sauber-Junior allerdings kein Cockpit, weshalb er in den folgenden Jahren Rennen in der Super Formula, der IndyCar-Serie oder auch der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) absolvierte.