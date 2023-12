Auf eigenen Wunsch: Davide Brivio verlässt Alpine nach drei Jahren

Die Zusammenarbeit zwischen Davide Brivio und Alpine endet am 31. Dezember 2023. Darüber informiert die zur Renault-Gruppe gehörende Marke aus Frankreich am Dienstag in einer kurzen Mitteilung. Die seit Anfang 2021 bestehende Zusammenarbeit wird "einvernehmlich" beendet, sodass Brivio seine Laufbahn in Zukunft an anderer Stelle fortführen kann. Wohin sein Weg führt, ist bislang nicht bestätigt.

Brivio war zu Jahresbeginn 2021 zu Alpine bekommen. Für diesen Schritt hatte der Italiener damals die Motorrad-WM mit ihrer Königsklasse MotoGP nach vielen erfolgreichen Jahren als Teammanager verlassen.

In der MotoGP-Saison 2020 errang das damalige Suzuki-Team unter der Leitung von Brivio den WM-Titel in der Fahrer-WM mit Joan Mir. Zuvor war Brivio für Yamaha tätig gewesen und hatte unter anderem mit MotoGP-Superstar Valentino Rossi zusammengearbeitet.

Als Brivio für 2021 zu Alpine in die Formel 1 wechselte, kümmerte er sich als Renndirektor zunächst um das Formel-1-Team. Später wurde ihm das Alpine-Nachwuchsprogramm als Hauptaufgabengebiet zugewiesen.

In letztgenannter Rolle hat er unter anderem Jack Doohan, dem Sohn des fünfmaligen Motorrad-Weltmeisters Mick Doohan, nach Erfolgen in Formel 3 und Formel 2 zu ersten Freitagseinsätzen in der Formel 1 verholfen. Mittlerweile ist der junge Doohan offizieller Ersatzfahrer in Alpines Formel-1-Team.

Während das Alpine-Nachwuchsprogramm künftig federführend von Julian Rouse geleitet wird, bedankt sich Brivio für seine insgesamt dreijährige Schaffensperiode bei Alpine. "Es war ein stolzes Kapitel in meiner Motorsportkarriere, mit Alpine in der Formel 1 anzutreten", so Brivio und weiter: "Ich möchte mich bei Alpine für die Möglichkeit bedanken, die Formel 1 zu erleben. Das war mein Wunsch."

"Auch möchte ich mich für die Chance bedanken, etwas von meiner Erfahrung im Motorsport an die jungen Fahrer in der Alpine-Akademie weiterzugeben. Ich wünsche dem Team und der Akademie alles Gute für die Zukunft und bin mir sicher, dass wir viele junge Fahrer sehen werden, die in ihrer Karriere fantastische Dinge erreichen werden", so Brivio.

"Einen kleinen Teil dieses Erfolges mitgestaltet zu haben, das wird mir sicher in Erinnerung bleiben", sagt Brivio, der sich nicht zuletzt auch für die einvernehmliche Trennung bedankt: "Ich bin Alpine dankbar, dass man meinem Wunsch nachgekommen ist, andere Möglichkeiten wahrzunehmen, die sich in der Zukunft ergeben könnten und von denen ich hoffe, dass sie es auch werden."

Wohin Davide Brivios Weg in Zukunft führt, ist bislang nicht bestätigt Foto: Motorsport Images

Im Gegenzug bedankt sich Alpine-Motorsportchef Bruno Famin bei Brivio: "Zunächst möchten wir Davide für seine harte Arbeit und sein Engagement in den zurückliegenden drei Saisons danken. Seine Erfahrung im Motorsport war äußerst wertvoll, vor allem bei der Entwicklung und Weiterentwicklung der Alpine-Akademie."

"Davides Wunsch ist es, Alpine zu verlassen, um sich anderen Möglichkeiten zu widmen. Wir haben seinen Wunsch akzeptiert, indem wir uns in gegenseitigem Einvernehmen trennen. Für das nächste Kapitel seiner schon jetzt beeindruckenden Karriere im Motorsport wünschen wir ihm alles Gute", so Famin.

Mit Bildmaterial von Alpine.