Auf Verstappens Spuren? Was Antonelli für den Titelkampf lernen muss

Nach seiner historischen ersten Formel-1-Pole in China zeigt sich Andrea Kimi Antonelli extrem selbstkritisch und erkennt eine entscheidende Schwäche auf dem Weg zum möglichen WM-Titel: Eine steile Lernkurve, die stark an die wilden Anfangsjahre von Max Verstappen erinnert.

Während George Russell in Shanghai nach einem von technischen Problemen geplagten Qualifying frustriert abwinkte, strahlte Antonelli über das ganze Gesicht. Der Italiener hämmerte seinen Mercedes auf den ersten Startplatz und trug sich damit als jüngster Polesitter aller Zeiten in die Geschichtsbücher ein. (Zum Qualifying-Bericht)

Ein Meilenstein, den auch Lewis Hamilton anerkennend kommentierte: "Das ist ein großartiger Rekord, und es wird eine ganze Weile dauern, bis da überhaupt mal jemand in die Nähe kommt." Abseits des historischen Glanzes kommt dieser Befreiungsschlag für Antonelli genau zur richtigen Zeit.

Antonelli im stetigen Auf-und-Ab

Noch in Melbourne hatte der Youngster seinen Boliden im 3. Freien Training in die Mauer gesetzt, den Start am Sonntag völlig verhauen und sich mühsam auf den 2. Platz zurückkämpfen müssen. Mercedes-Teamchef Toto Wolff merkte nach dem Rennen in Down Under bereits vielsagend an, dass der 19-Jährige seine Lektionen eben "auf die harte Tour" lernen müsse.

Dass Antonelli aktuell noch die richtige Balance aus Aggressivität und Geduld sucht, zeigte sich auch im Sprintrennen von China. Nach einem erneuten Fehlstart geriet er im Getümmel mit Isack Hadjar aneinander. Der Red-Bull-Pilot fand im Anschluss deutliche Worte:

"Ich verstehe einfach nicht, warum er so übermotiviert zu Werke geht, wenn er ohnehin in einer Rakete sitzt und sowieso wieder nach vorne fahren wird." Antonellis sofortiger Entschuldigungsversuch prallte an dem aufgebrachten Franzosen ab - eine Reaktion, die wiederum Wolff bei Sky auf die Palme brachte: "Das gehört sich einfach nicht - ihn da so abzuwinken."

Die wichtigste Lektion für den Titelkampf

Viel entscheidender ist jedoch, welche Schlüsse Antonelli selbst aus diesen turbulenten ersten Wochen der Saison 2026 zieht. Die bittere Pille von Melbourne und der Zwischenfall in Shanghai haben ihm schonungslos vor Augen geführt, dass er sein Risiko-Ertrags-Verhältnis dringend überdenken muss. Gegenüber Autosport benannte er genau diesen Punkt als seine größte Baustelle.

"Das ist nicht einfach, denn Melbourne war definitiv extrem ärgerlich. Dieser heftige Einschlag hat mir für das Qualifying und das Rennen eine schwere Hypothek auferlegt", gibt sich der Italiener selbstkritisch. "Es ist schwierig: Du weißt, was für eine riesige Chance du mit so einem pfeilschnellen Auto hast. Die willst du dir natürlich nicht entgehen lassen und gibst voll Stoff. Aber in meinem Fall muss ich noch lernen, dieses Risiko-Ertrags-Verhältnis besser einzuschätzen - ganz besonders in Sessions, in denen das pure Ergebnis eigentlich unwichtig ist, wie etwa im 3. Freien Training."

Um einen echten Angriff auf den WM-Titel zu starten, braucht der 19-Jährige Konstanz. "Es geht darum, die richtige Balance zu finden, um das Momentum aufrechtzuerhalten", erklärt Antonelli seinen Lernprozess. "Man muss in jeder Situation alles auf die Reihe kriegen, auch im Qualifying, wo man einfach einen sauberen Durchmarsch von Q1 bis Q3 braucht. Da suche ich aktuell noch meinen Rhythmus. Momentan habe ich oft das Gefühl, dass ich in Q1 und Q2 gut abliefere, aber in Q3 dann vielleicht nicht mehr ganz den Nagel auf den Kopf treffe. Da muss ich einfach noch Konstanz finden."

Die Verstappen-Parallele

Dieser ungestüme Drang, in jeder einzelnen Sekunde das Limit überschreiten zu wollen, erinnert frappierend an einen anderen Rohdiamanten der jüngeren F1-Geschichte: Max Verstappen. Der ehemalige Red-Bull-Berater Helmut Marko betonte in der Vergangenheit oft, wie schwer es war, dem jungen Niederländer beizubringen, dass er nicht in jeder unwichtigen Trainingssession die Bestzeit in den Asphalt brennen muss.

Laut Marko fiel der Groschen beim heutigen Vierfach-Weltmeister erst nach dem desaströsen Monaco-Wochenende 2018. "In seinen Anfangsjahren wollte Max in jedem Moment und unter allen erdenklichen Umständen immer der Schnellste sein", so Marko damals. "Nach diesem Vorfall hat er gelernt, sich das besser einzuteilen und genau dann abzuliefern, wenn es wirklich zählt." (Zur Formel-1-Datenbank)

Genau an diesem Punkt steht nun Antonelli. Der gewaltige Unterschied: Während Red Bull 2018 noch kein waschechtes Weltmeisterauto besaß und Verstappen sich seine Ausrutscher - wie auch den legendären Abschuss von Sebastian Vettel in der Haarnadel von China 2018 - in gewisser Weise erlauben konnte, sitzt Antonelli 2026 im dominierenden Mercedes. Ein WM-Titel ist absolut realistisch, vorausgesetzt er liefert konstant auf dem extrem hohen Niveau ab, das Teamkollege George Russell bereits vorlebt.

Wolff fühlt sich in mutiger Entscheidung bestätigt

Dass der Italiener den Speed für die absolute Weltspitze hat, ließ er bereits in seinem Debütjahr 2025 immer wieder aufblitzen: etwa mit der Sprint-Pole in Miami oder seiner beeindruckenden Aufholjagd in Montreal. Für Wolff ist die überragende Poleposition in Shanghai nun der endgültige Beweis, dass es goldrichtig war, das Ausnahmetalent frühzeitig ins Werks-Cockpit zu befördern.

"Viele haben damals behauptet, der Junge sei noch viel zu jung für ein Mercedes-Cockpit, man hätte ihn anders aufbauen müssen - und trotzdem hat der Junge geliefert", freute sich der Teamchef nach dem Qualifying.

Der Mercedes-Teamchef weiß genau, was sein Schützling aktuell durchmacht: "Man muss sich mal vorstellen, was passiert, wenn man mit 18 Jahren in die Formel 1 geworfen wird und dieser immense Druck auf einem lastet. Die ganze Welt schaut auf dich, jeder will etwas von dir - und sie lassen dich auch ganz schnell wieder fallen, wenn die Leistung nicht stimmt. Letztes Jahr gab es so viele Kritiker, die sich fragten, ob Mercedes dieses Experiment wirklich wagen sollte. Und jetzt sieht man, dass er echte Performance abliefert und dieses Cockpit absolut verdient hat."

Die Lorbeeren für diese Entwicklung will Wolff jedoch nicht selbst einheimsen: "Ich bin nur ein winziges Rädchen im Getriebe. Sein Umfeld spielt eine riesige Rolle - das gesamte Team, das ihm den Rücken stärkt, zusammen mit seinem Renningenieur Bono [Peter Bonnington]. Das alles sorgt dafür, dass die Leistung auf der Strecke stimmt. Aber am Ende des Tages muss der Fahrer von seiner Persönlichkeit her in der Lage sein, diesem Druck standzuhalten und das Talent besitzen, all das in Rundenzeit umzusetzen."

Dass Antonelli diese Persönlichkeit mitbringt, beweist er nicht zuletzt durch seine schonungslose Selbstreflexion. Wenn er seine Aggressivität auf der Strecke in den kommenden Rennen in die richtigen Bahnen lenkt, könnte der Titelkampf 2026 früher ein teaminternes Mercedes-Duell werden, als es der Konkurrenz lieb ist.