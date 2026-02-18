"Auffallend ruhig": Ralf Schumacher sieht Ferrari-Motor als besten Antrieb

Mercedes und Red Bull schieben sich in den anhaltenden Diskussionen um die beste Antriebseinheit gegenseitig die Favoritenrolle zu. Den Motor von Ferrari scheinen bislang nur wenige auf der Rechnung zu haben, dabei haben die Italiener bisher einen starken Eindruck hinterlassen, meint Ralf Schumacher.

"Ja, es sieht ordentlich aus und der Ferrari ist auffallend ruhig", sagt der Experte im aktuellen Sky-Podcast Backstage Boxengasse über seine Beobachtungen beim Wintertest in Bahrain. "Alle anderen haben diese Art Fehlzündung beim Reinbeschleunigen."

"Das hört sich ganz eigenartig an, wenn man diese Energierückgewinnung hat." Beim Ferrari sei das Geräusch "deutlich ruhiger", berichtet Schumacher. "Es ist da etwas anders gemacht. Und natürlich, wenn er nicht so weit runterschalten muss, hat er auch nicht das Problem der Balance, was der eine oder andere hatte."

Auch diese Beobachtung konnte Schumacher während der ersten Testwoche in Bahrain bereits bei allen Fahrern machen: "Entweder schießen sie über die Kurve hinaus, das heißt, das Vorderrad bleibt stehen oder das Hinterrad bleibt kurz stehen und man kriegt Übersteuern, wenn man einen Gang zu tief fährt oder zu hoch in dem Fall."

Ralf Schumacher: Ferrari mit einem "Riesenvorteil"?

Das sei aktuell "nicht leicht" und für viele Teams ein Problem. "Und wenn der Ferrari da schön durchrollen kann, ist das natürlich ein Riesenvorteil", betont Schumacher. "Erst mal von der Fahrbarkeit, aber natürlich auch von den Reifen, weil der Reifen weniger arbeiten muss."

Zu all diesen Vorteilen in puncto Fahrbarkeit kommt die Zuverlässigkeit hinzu, denn der Ferrari-Motor machte bislang keine größeren Schwierigkeiten. "Ferrari hat mich beeindruckt, wie zuverlässig der Motor ist", ergänzt Marc Surer bei Sport und Talk im Hangar 7 auf ServusTV.

"Und in diesem Jahr wird es sicherlich mehr Ausfälle geben", glaubt der frühere Formel-1-Pilot, der gute Chancen für die Scuderia sieht: "Da hätte Ferrari vielleicht einen kleinen Vorteil, wenn sie wirklich so zuverlässig bleiben, wie sie jetzt sind."