Aufhängung: Ferrari verschiebt Update auf Formel-1-Rennen in Barcelona

Ferrari verschiebt seine geplante neue Hinterradaufhängung bis zum Formel-1-Rennen in Barcelona in zwei Wochen. Eigentlich wollte die Scuderia das nächste Upgrade zum Grand Prix in Imola einführen, der jedoch am gestrigen Mittwoch abgesagt wurde. Allerdings stand die Verschiebung des Upgrades schon vor der Absage fest.

Ferrari ist auf der Suche nach Performance für seinen SF-23, um wieder näher an die dominanten Red Bulls heranzukommen. Das gelingt der Scuderia über eine Runde zwar punktuell, doch vor allem im Rennen können die Roten nicht mit Max Verstappen und Sergio Perez mithalten.

Ein erstes Upgrade gab es beim vergangenen Rennen in Miami, wo ein neuer Unterboden und ein neuer Diffusor am Auto waren. Es sollte der Beginn einer Upgradeserie werden, die aber für Imola schon unterbrochen wurde. Dort war eine neue Hinterradaufhängung geplant.

Doch da schon im Vorfeld ersichtlich war, dass schlechtes Wetter den Event beeinträchtigen würde und eine ordentliche Evaluierung daher schwierig sein würde, verschob Ferrari das Upgrade. Da der Große Preis von Monaco in der kommenden Woche ebenfalls ungeeignet für Upgrades ist, wird der Event in Spanien als neuer Zeitpunkt anvisiert.

Wäre Imola regulär ausgetragen worden, dann hätte Ferrari aber wohl zumindest weitere Modifikationen an seinem Diffusor vorgenommen, der im Windkanal vielversprechende Zahlen gezeigt hatte. Es wird erwartet, dass es in Barcelona zudem weitere Änderungen am Unterboden geben wird.

Imola wäre aber auch für andere Teams ein wichtiger Baustein für Upgrades gewesen. Mercedes wollte ein umfangreiches Upgrade für seinen W14 bringen, muss das jetzt aber verschieben. Ob man es in Monaco einführen wird, bleibt abzuwarten. Auch AlphaTauri wollte seinen AT04 umfangreich modifizieren.

Reifenhersteller Pirelli wollte in der Emilia-Romagna einen neuen Regenreifen einführen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.