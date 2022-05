Wirbel um Foto: Hat Hamilton die Parc-Ferme-Regeln in Barcelona verletzt? Aufnahmen von Lewis Hamilton in Barcelona lassen vermuten, dass er Sergio Perez' Heckflügel berührt haben könnte - Erinnerungen an Sao Paulo 2021 werden wach

Autor: Adam Cooper Übersetzung: Juliane Ziegengeist Audio-Player laden Könnten diese Aufnahmen von Lewis Hamilton ein Nachspiel haben? Im Internet ist ein Foto aufgetaucht, auf dem zu sehen ist, wie der Mercedes-Pilot nach dem Grand Prix von Spanien den Flügel des Red Bull von Sergio Perez zu berühren scheint - was zu Vergleichen mit der Kontroverse in Sao Paulo 2021 geführt hat. Damals wurde Max Verstappen dabei erwischt, wie er nach dem Qualifying den Heckflügel von Hamilton berührte, woraufhin er mit einer Geldstrafe von 50.000 Euro belegt wurde. Das aktuelle Bild aus Barcelona scheint einige Zeit nach der Podiumszeremonie aufgenommen worden zu sein, denn die Autos wurden von ihrem ursprünglichen Standort direkt nach dem Rennen weggefahren und im Parc Ferme nebeneinander aufgereiht. Videoaufnahmen legen das Gegenteil nahe Hamilton war zu diesem Zeitpunkt zu einer routinemäßigen Dopingkontrolle gerufen worden, weshalb er sich in das medizinische Zentrum der Rennstrecke begeben musste. Daraus lässt sich schließen, dass das Bild auf dem Rückweg von der Dopingkontrolle aufgenommen wurde, lange nach der Siegerehrung. Allerdings ist nicht ganz klar zu erkennen, ob Hamilton den Flügel wirklich berührt hat oder einfach nur zwischen dem Auto und der dahinter liegenden Absperrung vorbeigegangen ist. Videoaufnahmen des Moments lassen auf Letzteres schließen. Unabhängig davon könnte es auch eine Frage des Zeitpunkts sein und ob die Autos noch offiziell unter Parc-Ferme-Bedingungen standen oder nicht - wobei sie normalerweise von ihren Teams weggebracht werden, sobald sie von der FIA freigegeben sind. Zur Einordnung: Verstappens Verhalten im vergangenen Jahr in Brasilien war als Verstoß gegen Artikel 2.5.1 des Internationalen Sportgesetzes der FIA gewertet worden. Der besagt: "Innerhalb des Parc Ferme dürfen sich nur die zugewiesenen Offiziellen aufhalten. Eingriffe, Überprüfungen, Einstellungen oder Reparaturen sind nur erlaubt, wenn sie von denselben Offiziellen oder gemäß den geltenden Vorschriften genehmigt wurden." Die Geschichte erhielt noch eine besondere Brisanz, da Hamiltons Flügel anschließend bei der Kontrolle durchfiel. Konkret wurde der Abstand der Heckflügel-Klappen bemängelt. Verstappen kassierte 2021 deshalb eine Strafe Die Sportkommissare untersuchten damals Onboard-Aufnahmen von verschiedenen Autos im Parc Ferme sowie Videos, die von Fans aufgenommen und ins Internet gestellt worden waren. Am Ende war man sich einig, dass Verstappen zwar den Mercedes berührt hatte, aber keine Kraft auf den Flügel ausgeübt hatte. Somit hatte er auch nicht dazu beigetragen, dass das Auto nicht den Regeln entsprach. In ihrem Urteil machten die Kommissare jedoch deutlich, dass Verstappen das Auto nicht hätte berühren dürfen, und verhängten eine Geldstrafe von 50.000 Euro gegen ihn. FIA hat Parc-Ferme-Regeln für 2022 geschärft "Diese allgemeine Tendenz wurde als meist harmlos angesehen und daher nicht einheitlich geahndet. Nichtsdestotrotz handelt es sich um einen Verstoß gegen die Parc-Ferme-Regelung, der ein erhebliches Potenzial hat, Schaden anzurichten." Die Geldstrafe verhängten die Kommissare "in Anbetracht der Tatsache, dass nach Ansicht der Sportkommissare in diesem Fall kein direkter Schaden verursacht wurde und dass es keinen früheren Präzedenzfall für derartige Strafen gibt, dass es sich aber um einen Verstoß gegen die Verordnung handelt". Außerdem wiesen sie darauf hin, dass künftige Verstöße anders geahndet werden könnten. Im diesjährigen Sportreglement justierte die FIA noch einmal nach. Artikel 60.5 besagt, dass "Fahrer in keiner Weise in die Parc-Ferme-Protokolle eingreifen dürfen". Was das im aktuellen Fall bedeutet, bleibt abzuwarten. Mit Bildmaterial von Motorsport Images. geteilte inhalte Bet here Bet now Bet here Bet now Vorheriger Artikel Sebastian Vettel nach Formel-1-Rennen in Barcelona bestohlen Nächster Artikel Toto Wolff nimmt Lewis Hamilton in Schutz: Von wegen Lustlosigkeit! geteilte inhalte